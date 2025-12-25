Камбэком завершился домашний матч «Барыса» в КХЛ

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Первыми успеха добились хозяева льда: на 10-й минуте точный бросок Джейка Масси вывел «Барыс» вперёд. На это гости ответили голами Александра Шарова (15-я), Никиты Шашкова (19-я), Максима Тарасова (32-я) и Рида Буше (60-я).
Для «Барыса» это третье поражение подряд. Ранее астанчане проиграли «Сочи» (1:5) и «Трактору» (0:2).
«Автомобилист», набрав 47 очков, занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, где «Барыс» находится на девятой строчке с 34 баллами.
Следующую игру казахстанский клуб проведёт дома против хабаровского «Амура» 27 декабря.
Михаил Кравец
Николай Заварухин
Никита Бояркин
(00:00-57:19)
Евгений Аликин
Никита Бояркин
(c 59:07)
09:48
Джейк Мэсси
(Динмухамед Кайыржан, Алихан Омирбеков)
10:30
Семен Кизимов
14:24
Александр Шаров
(Стефан Да Коста, Рид Буше)
18:42
Никита Шашков
(Степан Хрипунов, Кирилл Воробьев)
18:52
Брукс Мэйсек
22:49
Мэйсон Морелли
31:03
Максим Тарасов
(Максим Осипов, Алексей Бывальцев)
33:00
Джейк Мэсси
33:00
Ярослав Бусыгин
52:34
Мэйсон Морелли
59:07
Рид Буше
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
