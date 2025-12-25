Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
0
:
Динамо М
0
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.05
П2
3.63
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
0
:
ЦСКА
2
Все коэффициенты
П1
23.00
X
7.00
П2
1.22
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
2
:
Сочи
3
Все коэффициенты
П1
5.02
X
3.00
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Трактор
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Камбэком завершился домашний матч «Барыса» в КХЛ

Астанинский «Барыс» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Первыми успеха добились хозяева льда: на 10-й минуте точный бросок Джейка Масси вывел «Барыс» вперёд. На это гости ответили голами Александра Шарова (15-я), Никиты Шашкова (19-я), Максима Тарасова (32-я) и Рида Буше (60-я).

Для «Барыса» это третье поражение подряд. Ранее астанчане проиграли «Сочи» (1:5) и «Трактору» (0:2).

«Автомобилист», набрав 47 очков, занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, где «Барыс» находится на девятой строчке с 34 баллами.

Следующую игру казахстанский клуб проведёт дома против хабаровского «Амура» 27 декабря.

Барыс
1:4
1:2, 0:1, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена
Главные тренеры
Михаил Кравец
Николай Заварухин
Вратари
Никита Бояркин
(00:00-57:19)
Евгений Аликин
Никита Бояркин
(c 59:07)
1-й период
09:48
Джейк Мэсси
(Динмухамед Кайыржан, Алихан Омирбеков)
10:30
Семен Кизимов
14:24
Александр Шаров
(Стефан Да Коста, Рид Буше)
18:42
Никита Шашков
(Степан Хрипунов, Кирилл Воробьев)
18:52
Брукс Мэйсек
2-й период
22:49
Мэйсон Морелли
31:03
Максим Тарасов
(Максим Осипов, Алексей Бывальцев)
33:00
Джейк Мэсси
33:00
Ярослав Бусыгин
3-й период
52:34
Мэйсон Морелли
59:07
Рид Буше
Статистика
Барыс
Автомобилист
Штрафное время
4
6
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит