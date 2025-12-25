Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Трактор
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Дубли Коршкова и Ливо помогли «Трактору» разгромить «Ладу» в матче КХЛ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Челябинский «Трактор» нанес разгромное поражение тольяттинской «Ладе» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счетом 6:1 (3:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Егор Коршков (11-я и 18-я минуты) и Джошуа Ливо (19, 58), также отличились Андрей Светлаков (22) и Виталий Кравцов (48), который также отметился двумя передами. У «Лады» шайбу забросил Иван Романов (1).

«Трактор» (39 очков) идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (25) располагается на предпоследнем, 11-м месте на Западе.

«Трактор» 27 декабря на выезде сыграет против казанского «Ак Барса», «Лада» днем позднее в гостях встретится с омским «Авангардом».

В другом матче дня екатеринбургский «Автомобилист» на выезде обыграл астанинский «Барыс» со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

Лада
1:6
1:3, 0:1, 0:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 5342 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Евгений Корешков
Вратари
Иван Бочаров
Сергей Мыльников
1-й период
00:57
Иван Романов
(Андрей Чивилев, Николай Макаров)
04:50
Максим Джиошвили
10:16
Егор Коршков
(Михаил Григоренко, Александр Кадейкин)
10:53
Сергей Телегин
15:48
Андрей Алтыбармакян
17:04
Егор Коршков
(Александр Кадейкин, Михаил Григоренко)
18:56
Джош Ливо
(Виталий Кравцов)
19:35
Сергей Телегин
2-й период
20:07
Артур Тянулин
21:11
Андрей Светлаков
(Максим Джиошвили, Александр Кирпичников)
36:05
Антон Бурдасов
39:02
Василий Глотов
3-й период
44:24
Виталий Кравцов
47:26
Виталий Кравцов
(Василий Глотов)
50:43
Арсений Коромыслов
53:42
Даниил Бокун
56:14
Андрей Обидин
57:56
Джош Ливо
(Андрей Светлаков, Виталий Кравцов)
Статистика
Лада
Трактор
Штрафное время
10
12
Игра в большинстве
6
5
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит