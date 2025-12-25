Дубли Коршкова и Ливо помогли «Трактору» разгромить «Ладу» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счетом 6:1 (3:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Егор Коршков (11-я и 18-я минуты) и Джошуа Ливо (19, 58), также отличились Андрей Светлаков (22) и Виталий Кравцов (48), который также отметился двумя передами. У «Лады» шайбу забросил Иван Романов (1).