ЦСКА может отдать проблемного легионера в «Спартак», «Динамо» и «Трактор» выдали топ-обмен. Трансферы и слухи КХЛ

Ровно месяц остался до закрытия трансферного рынка в КХЛ, поэтому в скором времени стоит ожидать активностей от клубов. Некоторые команды не прекращали трансферную работу и по ходу сезона — как, например, «Шанхай Дрэгонс», которые укомплектовывали состав, по сути, по остаточному принципу.
На протяжении регулярки так или иначе трансферные новости от китайской команды из Санкт-Петербурга появляются в инфополе. Последними сделами «драконов» были расторжение Райана Спунера, к которому, по слухам, были претензии у тренерского штаба. Случилось и подписание — «Дрэгонс» пригласили экс-форварда «Сибири» Кирилла Рассказова — сначала соглашение было просмотровым, но затем стало полноценным. Вчера, например, Рассказов принес «Шанхаю» победу над столичным «Спартаком» в серии буллитов.
«Сибирь» в свою очередь продолжает предпринимать попытки спасти сезон, который с самого начала пошел не по плану. Новосибирцы выменяли из «Ак Барса» голкипера Михаила Бердина, об уходе из казанской команды которого разговоры ходили на протяжении нескольких недель. Теперь у «Сибири» есть сменщик Антону Красоткину.
Титул самого громкого обмена последних недель можно отдать сделке, которую провели московское «Динамо» и «Трактор». В Челябинск поехал Максим Джиошвили, который еще в межсезонье мог покинуть столичную команду и отправиться в СКА к Роману Ротенбергу, но увольнение последнего спутало все карты. Джиошвили в итоге остался в «Динамо», получил повышение зарплаты, но, что называется «закис». Главный тренер «бело-голубых» открыто заявил на одной из послематчевых пресс-конференций, что форварду нужна перезагрузка.
В Москву же переместился Семен Дер-Аргучинцев, который, к слову, уже успел отличиться за новую команду — в матче против минского «Динамо» форвард отметился голом. Были вопросы, на какой позиции Дер-Аргучинцев будет играть в стане «бело-голубых» — в центре или с краю. Пока Вячеслав Козлов использовал нападающего в роли крайнего.
Появились разговоры относительно возвращения в КХЛ экс-форварда московского «Динамо» Эрика О’Делла. Как сообщил «СЭ», канадский нападающий входит в сферу интересов нескольких клубов. Напомним, последней командой КХЛ, за которую выступал О’Делл, был казанский «Ак Барс».
Другой легионер, которого долгое время слухи отправляли в стан казанцев, может остаться в Москве. Голландец Даниэль Спронг. Выпавший из состава столичного ЦСКА по причине вопросов к его трудовой этике и отношению к делу, может оказаться в московском «Спартаке», сообщил автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов. В то же время, ряд телеграм-каналов эту информацию опроверг, ссылаясь на то, что у «красно-белых» заняты все пять возможных легионерских мест.
Однако, здесь интересна и другая информация — согласно сообщению канала «Х-Хоккей», до дедлайна свои команды могут покинуть уже упомянутый выше Спронг, форвард «Спартака» Нэйтан Тодд, защитник «Локомотива» Рихард Паник и защитник СКА Маркус Филлипс. Если рассматривать новость о вероятном переходе голландца в «Спартак», то обмен на Тодда решает вопрос с легионерской позицией. Но это лишь предположение.
Появляются слухи и относительно тренеров. Возможны изменения на Дальнем Востоке: ряд источников сообщал, что владивостокский «Адмирал» может возглавить Андрей Скабелка. Последняя команда, которую возглавлял белорусский специалист — «Барыс» (с 2022 по 2023 год). На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала» является Ильнур Гизатуллин.
Сообщается также, что «Металлург» продлил соглашение с Андреем Разиным, наставник «сталеваров» остается с командой еще на два сезона.
Надежда Тонконог