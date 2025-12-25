ЦСКА может отдать проблемного легионера в «Спартак», «Динамо» и «Трактор» выдали топ-обмен. Трансферы и слухи КХЛ

Другой легионер, которого долгое время слухи отправляли в стан казанцев, может остаться в Москве. Голландец Даниэль Спронг. Выпавший из состава столичного ЦСКА по причине вопросов к его трудовой этике и отношению к делу, может оказаться в московском «Спартаке», сообщил автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов. В то же время, ряд телеграм-каналов эту информацию опроверг, ссылаясь на то, что у «красно-белых» заняты все пять возможных легионерских мест.