ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Торпедо»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0) в пользу гостей, в составе которых голы забили Виталий Абрамов (10-я минута), Денис Гурьянов (18) и Иван Дроздов (61). У «Торпедо» отличились Владимир Ткачев (48) и Егор Соколов (60).

Ткачев достиг отметки в 400 набранных очков в КХЛ. На его счету 170 голов и 230 передач в 803 матчах лиги.

ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ и вышел на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка. «Торпедо» (50) прервал серию из четырех побед в лиге и идет на пятой позиции. Армейцы сравняли счет в сезонном противостоянии — 2−2.

В следующем матче ЦСКА 28 декабря примет московский «Спартак», «Торпедо» в этот же день на выезде сыграет против нижнекамского «Нефтехимика».

В другой встрече чемпионата череповецкая «Северсталь» на своем льду в овертайме обыграла «Сочи» со счетом 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0).

Торпедо
2:3
0:2, 0:0, 2:0
ОТ
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Алексей Исаков
Игорь Никитин
Вратари
Денис Костин
(00:00-58:30)
Дмитрий Гамзин
(00:00-60:12)
Денис Костин
(59:13-60:12)
1-й период
09:35
Виталий Абрамов
15:29
Сергей Бойков
15:29
Прохор Полтапов
17:25
Денис Гурьянов
(Иван Патрихаев, Сергей Калинин)
2-й период
25:21
Владислав Провольнев
29:51
Сергей Калинин
37:20
Алексей Чуркин
3-й период
47:58
Владимир Ткачев
(Антон Сизов, Василий Атанасов)
53:25
Максим Летунов
59:13
Егор Соколов
(Богдан Конюшков, Бобби Нарделла)
Овертайм
60:12
Иван Дроздов
(Никита Нестеров, Павел Карнаухов)
Статистика
Торпедо
ЦСКА
Штрафное время
4
8
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит