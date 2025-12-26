Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.20
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Трактор
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Амур
2
П1
X
П2

«Локомотив» проиграл «Динамо»

Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославе, завершилась с результатом 2:0. Первую шайбу в этом матче забросил Антон Слепышев на 56-й минуте. Его ассистентами выступили Ансель Галимов и Артем Сергеев. Второй гол московского клуба оформил Никита Гусев.

Для «Динамо» эта победа стала второй в последних четырех играх. Команда расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 52 очка в 39 играх. «Локомотив» проиграл второй матч из трех последних игр регулярного чемпионата. Ярославский клуб продолжает лидировать на «Западе», имея в активе 54 балла после 41 встречи.

В следующем матче ярославская команда также сыграет на домашней арене и примет нижегородское «Торпедо» 30 декабря. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. Московский клуб сыграет на выезде с минским «Динамо» 28 декабря, матч начнется в 17:10 мск.

Локомотив
0:2
0:0, 0:0, 0:2
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Боб Хартли
Вячеслав Козлов
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-58:19)
Максим Моторыгин
Даниил Исаев
(c 58:40)
1-й период
13:22
Рихард Паник
2-й период
39:35
Семен Дер-Аргучинцев
3-й период
42:34
Роман Калиниченко
51:25
Ансель Галимов
55:41
Антон Слепышев
(Ансель Галимов, Артем Сергеев)
59:39
Никита Гусев
Статистика
Локомотив
Динамо М
Штрафное время
2
6
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит