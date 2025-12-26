«Локомотив» проиграл «Динамо»

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославе, завершилась с результатом 2:0. Первую шайбу в этом матче забросил Антон Слепышев на 56-й минуте. Его ассистентами выступили Ансель Галимов и Артем Сергеев. Второй гол московского клуба оформил Никита Гусев.
Для «Динамо» эта победа стала второй в последних четырех играх. Команда расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 52 очка в 39 играх. «Локомотив» проиграл второй матч из трех последних игр регулярного чемпионата. Ярославский клуб продолжает лидировать на «Западе», имея в активе 54 балла после 41 встречи.
В следующем матче ярославская команда также сыграет на домашней арене и примет нижегородское «Торпедо» 30 декабря. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. Московский клуб сыграет на выезде с минским «Динамо» 28 декабря, матч начнется в 17:10 мск.
Боб Хартли
Вячеслав Козлов
Даниил Исаев
(00:00-58:19)
Максим Моторыгин
Даниил Исаев
(c 58:40)
13:22
Рихард Паник
39:35
Семен Дер-Аргучинцев
42:34
Роман Калиниченко
51:25
Ансель Галимов
55:41
Антон Слепышев
(Ансель Галимов, Артем Сергеев)
59:39
Никита Гусев
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
