«Локомотив» проиграл «Динамо»

Для «Динамо» эта победа стала второй в последних четырех играх. Команда расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 52 очка в 39 играх. «Локомотив» проиграл второй матч из трех последних игр регулярного чемпионата. Ярославский клуб продолжает лидировать на «Западе», имея в активе 54 балла после 41 встречи.