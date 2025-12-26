«Металлург» объявил о продлении контракта с Разиным на два года

Действующее соглашение 52-летнего специалиста заканчивалось после сезона-2025/26. Разин работает в «Металлурге» с 2023 года и выиграл вместе с командой Кубок Гагарина в 2024-м. Ранее Разин также тренировал «Северсталь», «Адмирал» и «Автомобилист».