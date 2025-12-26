Ричмонд
«Металлург» объявил о продлении контракта с Разиным на два года

«Металлург» объявил о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным.

Источник: ХК «Металлург»

Соглашение рассчитано на два года — до конца сезона-2027/28.

«СЭ» сообщал, что Разин заработает 220 миллионов рублей по новому контракту.

Действующее соглашение 52-летнего специалиста заканчивалось после сезона-2025/26. Разин работает в «Металлурге» с 2023 года и выиграл вместе с командой Кубок Гагарина в 2024-м. Ранее Разин также тренировал «Северсталь», «Адмирал» и «Автомобилист».

«Металлург» набрал 59 очков в 37 матчах FONBET чемпионата КХЛ-2025/26 и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.