«Сибирь» обыграла «Адмирал» в гостях

Дубль Шулака не помог «Адмиралу» обыграть «Сибирь».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» на выезде обыграла владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Вячеслав Лещенко (5-я минута), Сергей Широков (14), Иван Климович (39) и Тэйлор Бек (56). У «Адмирала» дубль оформил Либор Шулак (53; 60).

«Сибирь» (32 очка) идет на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирский клуб сравнял счет в серии очных противостояний в текущем сезоне — 2:2. «Адмирал» (30) проиграл третью встречу подряд и располагается на последней, 11-й строчке на Востоке.

В следующем матче «Адмирал» 28 декабря вновь примет «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата.

Адмирал
2:4
0:2, 0:1, 2:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
26.12.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 4657 зрителей
Главные тренеры
Ильнур Гизатуллин
Ярослав Люзенков
Вратари
Дмитрий Шугаев
Антон Красоткин
1-й период
04:07
Вячеслав Лещенко
(Илья Федотов, Валентин Пьянов)
12:41
Иван Муранов
13:52
Сергей Широков
(Егор Аланов, Скотт Уилсон)
18:08
Дмитрий Дерябин
2-й период
21:06
Степан Старков
33:06
Тэйлор Бек
38:12
Иван Климович
(Алексей Яковлев, Даниил Валитов)
3-й период
48:52
Егор Аланов
52:03
Архип Неколенко
52:52
Либор Шулак
(Дмитрий Завгородний, Никита Сошников)
55:20
Тэйлор Бек
(Архип Неколенко, Скотт Уилсон)
59:53
Либор Шулак
(Дмитрий Завгородний, Никита Тертышный)
Статистика
Адмирал
Сибирь
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит