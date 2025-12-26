Ричмонд
«Лада» расторгла контракты с Бурдасовым и Белоусовым

«Лада» объявила о расторжении контракта с хоккеистами Бурдасовым и Белоусовым.

Источник: ХК "Лада"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» в своем Telegram-канале объявил о расторжении соглашения с нападающими Георгием Белоусовым и Антоном Бурдасовым.

Белоусову 34 года. Он выступал в составе «Лады» с июня 2025 года. В текущем сезоне форвард сыграл за клуб 20 матчей и набрал 6 (2 гола + 4 передачи) очков. Он также выступал в составе тольяттинской команды с 2014 по 2018 год.

Бурдасову также 34 года, он перешел в «Ладу» в октябре 2025 года и успел сыграть за тольяттинцев 16 матчей, набрав 5 (3+2) очков. Всего в его активе 817 матчей в КХЛ и 431 (223+208) набранное очко. Он является обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2014/15 в составе петербургского СКА, а также чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России.

Лада
1:6
1:3, 0:1, 0:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 5342 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Евгений Корешков
Вратари
Иван Бочаров
Сергей Мыльников
1-й период
00:57
Иван Романов
(Андрей Чивилев, Николай Макаров)
04:50
Максим Джиошвили
10:16
Егор Коршков
(Михаил Григоренко, Александр Кадейкин)
10:53
Сергей Телегин
15:48
Андрей Алтыбармакян
17:04
Егор Коршков
(Александр Кадейкин, Михаил Григоренко)
18:56
Джош Ливо
(Виталий Кравцов)
19:35
Сергей Телегин
2-й период
20:07
Артур Тянулин
21:11
Андрей Светлаков
(Максим Джиошвили, Александр Кирпичников)
36:05
Антон Бурдасов
39:02
Василий Глотов
3-й период
44:24
Виталий Кравцов
47:26
Виталий Кравцов
(Василий Глотов)
50:43
Арсений Коромыслов
53:42
Даниил Бокун
56:14
Андрей Обидин
57:56
Джош Ливо
(Андрей Светлаков, Виталий Кравцов)
Статистика
Лада
Трактор
Штрафное время
10
12
Игра в большинстве
6
5
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит