«Лада» расторгла контракты с Бурдасовым и Белоусовым

Бурдасову также 34 года, он перешел в «Ладу» в октябре 2025 года и успел сыграть за тольяттинцев 16 матчей, набрав 5 (3+2) очков. Всего в его активе 817 матчей в КХЛ и 431 (223+208) набранное очко. Он является обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2014/15 в составе петербургского СКА, а также чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России.