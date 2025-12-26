Ричмонд
СКА на выезде переиграл минское «Динамо» в матче КХЛ

СКА выиграл у минского «Динамо» со счетом 4:1 в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Петербургский СКА на выезде выиграл у минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в пятницу в Минске и завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Брендэн Лайпсик (6-я минута), Матвей Поляков (14) и Михаил Воробьев (28, 60). У «Динамо» отличился Сэм Энэс (50).

СКА, набрав 45 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Динамо» с 53 баллами располагается на третьей строчке.

В следующем матче минчане примут московское «Динамо», а СКА в гостях сыграет с «Сочи». Обе встречи пройдут 28 декабря.

Динамо Мн
1:4
0:2, 0:1, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
26.12.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Игорь Ларионов
Вратари
Закари Фукале
(00:00-57:37)
Сергей Иванов
Закари Фукале
(c 59:10)
1-й период
05:49
Брендан Лайпсик
(Рокко Гримальди)
13:50
Матвей Поляков
(Егор Гурзанов)
2-й период
23:28
Матвей Поляков
27:58
Михаил Воробьев
(Данила Галенюк)
36:35
Рокко Гримальди
38:02
Джозеф Бландизи
3-й период
49:24
Егор Савиков
49:48
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
52:22
Виталий Пинчук
59:10
Михаил Воробьев
(Сергей Плотников)
Статистика
Динамо Мн
СКА
Штрафное время
2
8
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит