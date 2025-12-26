СКА на выезде переиграл минское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча прошла в пятницу в Минске и завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Брендэн Лайпсик (6-я минута), Матвей Поляков (14) и Михаил Воробьев (28, 60). У «Динамо» отличился Сэм Энэс (50).