Главный тренер «Авангарда» Буше объяснил отсутствие на игре Джованни Фьоре

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил отсутствие Джованни Фьоре на вчерашнем матче. Как оказалось, последние игры Джованни играл с травмой, у него сломан палец.
«Его повреждение заживает не так быстро, как нам хотелось бы, поэтому он пропустит ближайшие три игры. У нас все игроки готовы выйти на лёд, поэтому мы можем быть терпеливыми в вопросе восстановления игроков», — сообщил тренер.
Напомним, омский ХК обыграл накануне «Металлург» из Магнитогорска со счётом 2:1. Вторая предновогодняя игра проходила на домашней арене.
«Всё как в “Один дома”: нужны железные нервы и смекалка, чтобы ледяные бандиты ушли ни с чем. Местами казалось, что всё идёт не по плану, но в итоге победа за нами», — отписались сотрудники омского клуба.
Они добавили, что лучшим игроком матча стал нападающий Николай Прохоркин. В основное время он забросил единственную шайбу в ворота «Металлурга» и сравнял счёт, а затем дожал «лисов» в серии бросков.
Следующая игра состоится 28 декабря с «Ладой» (Тольятти).
Ги Буше
Андрей Разин
Никита Серебряков
(00:00-13:20)
Александр Смолин
(00:00-65:00)
Никита Серебряков
(13:31-65:00)
05:48
Игорь Мартынов
13:31
Дерек Барак
16:50
Наиль Якупов
25:21
Люк Джонсон
(Егор Коробкин, Никита Коротков)
28:21
Артем Блажиевский
30:35
Егор Коробкин
36:51
Командный штраф
41:32
Николай Прохоркин
(Дмитрий Рашевский)
59:02
Семен Чистяков
победный бросок: Николай Прохоркин
(Авангард)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит