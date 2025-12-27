Главный тренер «Авангарда» Буше объяснил отсутствие на игре Джованни Фьоре

«Его повреждение заживает не так быстро, как нам хотелось бы, поэтому он пропустит ближайшие три игры. У нас все игроки готовы выйти на лёд, поэтому мы можем быть терпеливыми в вопросе восстановления игроков», — сообщил тренер.