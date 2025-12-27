Ричмонд
Главный тренер «Авангарда» Буше объяснил отсутствие на игре Джованни Фьоре

Накануне омичи победили команду из Магнитогорска.

Источник: Сайт ХК "Авангард"

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил отсутствие Джованни Фьоре на вчерашнем матче. Как оказалось, последние игры Джованни играл с травмой, у него сломан палец.

«Его повреждение заживает не так быстро, как нам хотелось бы, поэтому он пропустит ближайшие три игры. У нас все игроки готовы выйти на лёд, поэтому мы можем быть терпеливыми в вопросе восстановления игроков», — сообщил тренер.

Напомним, омский ХК обыграл накануне «Металлург» из Магнитогорска со счётом 2:1. Вторая предновогодняя игра проходила на домашней арене.

«Всё как в “Один дома”: нужны железные нервы и смекалка, чтобы ледяные бандиты ушли ни с чем. Местами казалось, что всё идёт не по плану, но в итоге победа за нами», — отписались сотрудники омского клуба.

Они добавили, что лучшим игроком матча стал нападающий Николай Прохоркин. В основное время он забросил единственную шайбу в ворота «Металлурга» и сравнял счёт, а затем дожал «лисов» в серии бросков.

Следующая игра состоится 28 декабря с «Ладой» (Тольятти).

Авангард
2:1
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
26.12.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Андрей Разин
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-13:20)
Александр Смолин
(00:00-65:00)
Никита Серебряков
(13:31-65:00)
1-й период
05:48
Игорь Мартынов
13:31
Дерек Барак
16:50
Наиль Якупов
2-й период
25:21
Люк Джонсон
(Егор Коробкин, Никита Коротков)
28:21
Артем Блажиевский
30:35
Егор Коробкин
36:51
Командный штраф
3-й период
41:32
Николай Прохоркин
(Дмитрий Рашевский)
59:02
Семен Чистяков
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Николай Прохоркин
(Авангард)
Статистика
Авангард
Металлург Мг
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
5
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит