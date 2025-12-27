«Амур» на выезде обыграл «Барыс» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в субботу в Астане, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Артем Шварев (10-я минута), Александр Филатьев (26), Кирилл Ураков (29) и Артур Гиздатуллин (59). У «Барыса» отличился Кирилл Панюков (40).