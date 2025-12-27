«Амур» на выезде обыграл «Барыс» в матче КХЛ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» на выезде обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Астане, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Артем Шварев (10-я минута), Александр Филатьев (26), Кирилл Ураков (29) и Артур Гиздатуллин (59). У «Барыса» отличился Кирилл Панюков (40).
«Амур» (38 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Потерпевший четвертое поражение подряд «Барыс» (34) располагается на девятой строчке.
В следующем матче «Амур» примет новосибирскую «Сибирь», а «Барыс» в гостях сыграет с омским «Авангардом». Обе встречи пройдут 30 декабря и станут для команд последними в 2025 году.
Михаил Кравец
Александр Андриевский
Андрей Шутов
(00:00-57:28)
Максим Дорожко
Андрей Шутов
(c 58:56)
09:05
Артем Шварев
(Кирилл Слепец)
10:18
Кирилл Савицкий
21:56
Виктор Балдаев
25:11
Александр Филатьев
(Виктор Балдаев, Евгений Свечников)
28:56
Кирилл Ураков
(Егор Рыков, Кирилл Петьков)
29:37
Артем Шварев
31:40
Командный штраф
33:57
Самат Данияр
33:57
Ярослав Лихачев
35:38
Джейк Мэсси
39:39
Кирилл Панюков
(Алихан Асетов)
58:09
Мэйсон Морелли
58:09
Егор Воронков
58:56
Артур Гиздатуллин
(Егор Рыков)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит