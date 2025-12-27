Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
1
:
Трактор
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.81
П2
6.35
Хоккей. НХЛ
28.12
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.12
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
28.12
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
28.12
Флорида
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.12
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.10
П2
5.77
Хоккей. НХЛ
28.12
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
28.12
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Амур
4
П1
X
П2

«Амур» на выезде обыграл «Барыс» в матче КХЛ

«Барыс» дома уступил «Амуру» в матче КХЛ.

Источник: ХК "Амур"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» на выезде обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в субботу в Астане, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Артем Шварев (10-я минута), Александр Филатьев (26), Кирилл Ураков (29) и Артур Гиздатуллин (59). У «Барыса» отличился Кирилл Панюков (40).

«Амур» (38 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Потерпевший четвертое поражение подряд «Барыс» (34) располагается на девятой строчке.

В следующем матче «Амур» примет новосибирскую «Сибирь», а «Барыс» в гостях сыграет с омским «Авангардом». Обе встречи пройдут 30 декабря и станут для команд последними в 2025 году.

Барыс
1:4
0:1, 1:2, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
27.12.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 9510 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Александр Андриевский
Вратари
Андрей Шутов
(00:00-57:28)
Максим Дорожко
Андрей Шутов
(c 58:56)
1-й период
09:05
Артем Шварев
(Кирилл Слепец)
10:18
Кирилл Савицкий
2-й период
21:56
Виктор Балдаев
25:11
Александр Филатьев
(Виктор Балдаев, Евгений Свечников)
28:56
Кирилл Ураков
(Егор Рыков, Кирилл Петьков)
29:37
Артем Шварев
31:40
Командный штраф
33:57
Самат Данияр
33:57
Ярослав Лихачев
35:38
Джейк Мэсси
39:39
Кирилл Панюков
(Алихан Асетов)
3-й период
58:09
Мэйсон Морелли
58:09
Егор Воронков
58:56
Артур Гиздатуллин
(Егор Рыков)
Статистика
Барыс
Амур
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит