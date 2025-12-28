Денис Гурьянов: У нас от всех требуют играть на команду

В прошлые два сезона ЦСКА вылетал из плей-офф по итогам первого раунда, а Никитин за время отсутствия в клубе добился успехов с ярославским «Локомотивом» — выход в финал Кубка Гагарина — 2024 и победа в нем в 2025 году. С возвращением тренера-триумфатора и его штаба армейцы пока не улучшили результаты. В конце ноября они даже находились вне зоны плей-офф. С тех пор им удалось чуть улучшить результаты, но всё равно команда пока идет лишь на восьмом месте в Западной конференции — это последняя строчка, позволяющая выйти в плей-офф. В интервью «Известиям» нападающий ЦСКА Денис Гурьянов оценил результаты клуба в последних матчах, рассказал о требованиях тренерского штаба и объяснил, что мешает команде забивать больше голов.