Денис Гурьянов: У нас от всех требуют играть на команду

В нынешнем сезоне КХЛ пока трудно складываются дела для хоккеистов московского ЦСКА. Летом на пост главного тренера красно-синих вернулся Игорь Никитин, уже возглавлявший команду в 2017—2021 годах, выиграв с ней три регулярных чемпионата, дважды выйдя в финал плей-офф и принеся клубу в 2019 году первый в его истории Кубок Гагарина. За четыре года его отсутствия собранный им состав выиграл еще два Кубка Гагарина под руководством Сергея Федорова, но в последние полтора года клуб расстался с большинством хоккеистов, приносивших эти трофеи, и начал строить новую команду.
В прошлые два сезона ЦСКА вылетал из плей-офф по итогам первого раунда, а Никитин за время отсутствия в клубе добился успехов с ярославским «Локомотивом» — выход в финал Кубка Гагарина — 2024 и победа в нем в 2025 году. С возвращением тренера-триумфатора и его штаба армейцы пока не улучшили результаты. В конце ноября они даже находились вне зоны плей-офф. С тех пор им удалось чуть улучшить результаты, но всё равно команда пока идет лишь на восьмом месте в Западной конференции — это последняя строчка, позволяющая выйти в плей-офф. В интервью «Известиям» нападающий ЦСКА Денис Гурьянов оценил результаты клуба в последних матчах, рассказал о требованиях тренерского штаба и объяснил, что мешает команде забивать больше голов.
— Что у команды происходит с атакой в этом сезоне, когда голы даются с трудом?
— Да, у нас трудности с этим есть. На мой взгляд, из-за того, что реализация хромает. Моменты в принципе создаем, но не всегда их реализовываем.
— Вы видите прогресс в игре ЦСКА за последний месяц?
— Конечно. Мы работаем, на собраниях разбираем наши матчи, разбираем каждого следующего соперника — прогресс есть, что видно и по результату, и по игре, и по создаваемым нами моментам. Я думаю, мы двигаемся в нужном направлении.
— В конце ноября, когда ЦСКА проиграл дома СКА со счетом 1:4, Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции заявил, что у вас нет команды. За прошедший с тех пор месяц можно сказать, что у него исчез повод повторять такие слова?
— Я думаю, да. Команда у нас сейчас есть. Мы стали гораздо лучше играть. И будем прибавлять дальше.
— С чем были связаны проблемы ЦСКА в первые три месяца сезона, когда клуб оказался вне зоны плей-офф?
— Да я не знаю на самом деле. Это уже прошлое. Оставим это в прошлом. Слава богу, что сейчас всё налаживается.
— Сейчас спокойней стало от того, что более уверенно держитесь в зоне плей-офф, чем месяц назад?
— Мы больше смотрим на каждую конкретную игру. Стараемся каждую игру воспринимать как новый вызов для нас и настраиваемся на нее по-серьезному.
— В чем для вас с приходом в ЦСКА Игоря Никитина и его штаба изменились требования по сравнению с предыдущим сезоном под руководством Ильи Воробьева?
— Трудно сказать, что конкретно у меня появилось. В принципе у нас от всех требуют одинаковое — играть на команду и использовать свои сильные стороны. Но главное, помогать команде — в первую очередь в обороне. Если играем хорошо в обороне, то обязательно будут и моменты в атаке.
Алексей Фомин