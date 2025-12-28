Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.19
П2
6.11
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Амур
4
П1
X
П2

Денис Гурьянов: У нас от всех требуют играть на команду

Хоккеист ЦСКА Денис Гурьянов — об указаниях тренерского штаба и результатах в нынешнем сезоне КХЛ.

Источник: ТАСС

В нынешнем сезоне КХЛ пока трудно складываются дела для хоккеистов московского ЦСКА. Летом на пост главного тренера красно-синих вернулся Игорь Никитин, уже возглавлявший команду в 2017—2021 годах, выиграв с ней три регулярных чемпионата, дважды выйдя в финал плей-офф и принеся клубу в 2019 году первый в его истории Кубок Гагарина. За четыре года его отсутствия собранный им состав выиграл еще два Кубка Гагарина под руководством Сергея Федорова, но в последние полтора года клуб расстался с большинством хоккеистов, приносивших эти трофеи, и начал строить новую команду.

В прошлые два сезона ЦСКА вылетал из плей-офф по итогам первого раунда, а Никитин за время отсутствия в клубе добился успехов с ярославским «Локомотивом» — выход в финал Кубка Гагарина — 2024 и победа в нем в 2025 году. С возвращением тренера-триумфатора и его штаба армейцы пока не улучшили результаты. В конце ноября они даже находились вне зоны плей-офф. С тех пор им удалось чуть улучшить результаты, но всё равно команда пока идет лишь на восьмом месте в Западной конференции — это последняя строчка, позволяющая выйти в плей-офф. В интервью «Известиям» нападающий ЦСКА Денис Гурьянов оценил результаты клуба в последних матчах, рассказал о требованиях тренерского штаба и объяснил, что мешает команде забивать больше голов.

— Что у команды происходит с атакой в этом сезоне, когда голы даются с трудом?

— Да, у нас трудности с этим есть. На мой взгляд, из-за того, что реализация хромает. Моменты в принципе создаем, но не всегда их реализовываем.

— Вы видите прогресс в игре ЦСКА за последний месяц?

— Конечно. Мы работаем, на собраниях разбираем наши матчи, разбираем каждого следующего соперника — прогресс есть, что видно и по результату, и по игре, и по создаваемым нами моментам. Я думаю, мы двигаемся в нужном направлении.

— В конце ноября, когда ЦСКА проиграл дома СКА со счетом 1:4, Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции заявил, что у вас нет команды. За прошедший с тех пор месяц можно сказать, что у него исчез повод повторять такие слова?

— Я думаю, да. Команда у нас сейчас есть. Мы стали гораздо лучше играть. И будем прибавлять дальше.

— С чем были связаны проблемы ЦСКА в первые три месяца сезона, когда клуб оказался вне зоны плей-офф?

— Да я не знаю на самом деле. Это уже прошлое. Оставим это в прошлом. Слава богу, что сейчас всё налаживается.

— Сейчас спокойней стало от того, что более уверенно держитесь в зоне плей-офф, чем месяц назад?

— Мы больше смотрим на каждую конкретную игру. Стараемся каждую игру воспринимать как новый вызов для нас и настраиваемся на нее по-серьезному.

— В чем для вас с приходом в ЦСКА Игоря Никитина и его штаба изменились требования по сравнению с предыдущим сезоном под руководством Ильи Воробьева?

— Трудно сказать, что конкретно у меня появилось. В принципе у нас от всех требуют одинаковое — играть на команду и использовать свои сильные стороны. Но главное, помогать команде — в первую очередь в обороне. Если играем хорошо в обороне, то обязательно будут и моменты в атаке.

Алексей Фомин