«Сибирь» второй раз за два дня обыграла «Адмирал» в КХЛ

«Сибирь» обыграла «Адмирал» в матче аутсайдеров Востока КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» обыграла в овертайме владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Семен Кошелев (5-я и 56-я минуты) и Михаил Абрамов (64). В составе проигравших отличились Даниил Гутик (13) и Егор Петухов (19).

«Сибирь» обыграла «Адмирал» второй раз за два дня. Матч в пятницу прошел также во Владивостоке и завершился со счетом 4:2 в пользу гостей.

Новосибирский клуб с 34 очками занимает предпоследнее, 10-е место Восточной конференции, «Адмирал» (31 очко) замыкает таблицу.

В следующем матче «Сибирь» 30 декабря сыграет в гостях с «Амуром», «Адмирал» 3 января сыграет с хабаровской командой во Владивостоке.

Адмирал
2:3
2:1, 0:0, 0:1
ОТ
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5001 зритель
Главные тренеры
Ильнур Гизатуллин
Ярослав Люзенков
Вратари
Дмитрий Шугаев
(00:00-63:17)
Антон Красоткин
(00:00-63:17)
1-й период
02:21
Либор Шулак
04:18
Семен Кошелев
(Вячеслав Лещенко, Илья Федотов)
11:08
Егор Аланов
12:02
Даниил Гутик
(Павел Шэн, Георгий Солянников)
18:10
Егор Петухов
(Никита Сошников, Аркадий Шестаков)
2-й период
31:22
Дмитрий Дерябин
35:29
Архип Неколенко
39:33
Никита Сошников
39:33
Илья Федотов
3-й период
55:53
Семен Кошелев
(Антон Косолапов, Чэйз Приски)
Овертайм
63:17
Михаил Абрамов
(Егор Аланов, Семен Кошелев)
Статистика
Адмирал
Сибирь
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит