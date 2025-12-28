«Сибирь» второй раз за два дня обыграла «Адмирал» в КХЛ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» обыграла в овертайме владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Семен Кошелев (5-я и 56-я минуты) и Михаил Абрамов (64). В составе проигравших отличились Даниил Гутик (13) и Егор Петухов (19).
«Сибирь» обыграла «Адмирал» второй раз за два дня. Матч в пятницу прошел также во Владивостоке и завершился со счетом 4:2 в пользу гостей.
Новосибирский клуб с 34 очками занимает предпоследнее, 10-е место Восточной конференции, «Адмирал» (31 очко) замыкает таблицу.
В следующем матче «Сибирь» 30 декабря сыграет в гостях с «Амуром», «Адмирал» 3 января сыграет с хабаровской командой во Владивостоке.
Ильнур Гизатуллин
Ярослав Люзенков
Дмитрий Шугаев
(00:00-63:17)
Антон Красоткин
(00:00-63:17)
02:21
Либор Шулак
04:18
Семен Кошелев
(Вячеслав Лещенко, Илья Федотов)
11:08
Егор Аланов
12:02
Даниил Гутик
(Павел Шэн, Георгий Солянников)
18:10
Егор Петухов
(Никита Сошников, Аркадий Шестаков)
31:22
Дмитрий Дерябин
35:29
Архип Неколенко
39:33
Никита Сошников
39:33
Илья Федотов
55:53
Семен Кошелев
(Антон Косолапов, Чэйз Приски)
63:17
Михаил Абрамов
(Егор Аланов, Семен Кошелев)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит