Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб «Шанхайских драконов»

«Алексей Вячеславович — один из тех примеров, когда талантливый хоккеист после завершения игровой карьеры проявляет себя как умелый тренер. Свой богатый опыт он в полной мере способен передать игрокам по ходу тренировок. В нашей команде Алексей Ковалев будет отвечать за работу с нападающими, а также за действия в большинстве. Нам нужны улучшения в этом направлении, и мы считаем, что новый специалист найдет способы улучшить игру в атаке», — заявил генеральный менеджер «Шанхайских драконов» Игорь Варицкий.