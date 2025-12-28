Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.57
X
4.63
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
29.12
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.12
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.60
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб «Шанхайских драконов»

Олимпийский чемпион Ковалев вошел в тренерский штаб клуба «Шанхайские драконы».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион 1992 года Алексей Ковалев назначен помощником главного тренера «Шанхайских драконов», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона.

«Алексей Вячеславович — один из тех примеров, когда талантливый хоккеист после завершения игровой карьеры проявляет себя как умелый тренер. Свой богатый опыт он в полной мере способен передать игрокам по ходу тренировок. В нашей команде Алексей Ковалев будет отвечать за работу с нападающими, а также за действия в большинстве. Нам нужны улучшения в этом направлении, и мы считаем, что новый специалист найдет способы улучшить игру в атаке», — заявил генеральный менеджер «Шанхайских драконов» Игорь Варицкий.

Ковалев работал с 2018 по 2022 год в пекинском «Куньлуне», который в 2025 году стал «Шанхайскими драконами», в сезоне-2020/21 возглавлял команду. С 2023 года работал помощником главного тренера в московском «Спартаке». В ноябре «красно-белые» объявили о прекращении сотрудничества со специалистом.

Будучи игроком, Ковалев выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым завоевал Кубок Стэнли, «Питтсбург Пингвинз», «Монреаль Канадиенс» и «Флориду Пантерз». Суммарно он провел в регулярных чемпионатах 1316 матчей и набрал 1029 очков (430 голов + 599 передач). В составе сборной России также завоевал бронзу Олимпиады 2002 года и чемпионата мира — 2005.

«Шанхайские драконы» с 39 очками идут на девятом месте в таблице Западной конференции. 30 декабря команда примет в Санкт-Петербурге местный СКА.