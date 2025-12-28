Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб «Шанхайских драконов»

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион 1992 года Алексей Ковалев назначен помощником главного тренера «Шанхайских драконов», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона.
«Алексей Вячеславович — один из тех примеров, когда талантливый хоккеист после завершения игровой карьеры проявляет себя как умелый тренер. Свой богатый опыт он в полной мере способен передать игрокам по ходу тренировок. В нашей команде Алексей Ковалев будет отвечать за работу с нападающими, а также за действия в большинстве. Нам нужны улучшения в этом направлении, и мы считаем, что новый специалист найдет способы улучшить игру в атаке», — заявил генеральный менеджер «Шанхайских драконов» Игорь Варицкий.
Ковалев работал с 2018 по 2022 год в пекинском «Куньлуне», который в 2025 году стал «Шанхайскими драконами», в сезоне-2020/21 возглавлял команду. С 2023 года работал помощником главного тренера в московском «Спартаке». В ноябре «красно-белые» объявили о прекращении сотрудничества со специалистом.
Будучи игроком, Ковалев выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым завоевал Кубок Стэнли, «Питтсбург Пингвинз», «Монреаль Канадиенс» и «Флориду Пантерз». Суммарно он провел в регулярных чемпионатах 1316 матчей и набрал 1029 очков (430 голов + 599 передач). В составе сборной России также завоевал бронзу Олимпиады 2002 года и чемпионата мира — 2005.
«Шанхайские драконы» с 39 очками идут на девятом месте в таблице Западной конференции. 30 декабря команда примет в Санкт-Петербурге местный СКА.