Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
0
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
9.00
X
7.20
П2
1.59
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.70
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
29.12
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.12
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.60
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
29.12
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.12
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2

«Авангард» с трудом обыграл худшую команду КХЛ

«Лада» трижды вела в счете, но на 57-й минуте омичи реализовали большинство и перевели игру в овертайм. Победный бросок в серии буллитов на счету Потуральски.

Источник: РИА "Новости"

Омский «Авангард» по буллитам победил тольяттинскую «Ладу» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 4:3.

В основное время у «Авангарда» забили Семен Чистяков (37-я минута), Александр Волков (44) и Эндрю Потуральски (57), на счету которого победный буллит.

У «Лады» забивали Иван Савчик (31), Артур Тянулин (42) и Андрей Алтыбармакян (50).

В начале второго периода «Авангард» играл 3×5 из-за двух нарушений численного состава подряд, но «Лада» не смогла реализовать преимущество.

«Лада» после этого матча ушла с последнего места в сводной таблице чемпионата, «Авангард» поднялся на второе место в Восточной конференции.

В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» разгромил нижегородское «Торпедо» со счетом 5:0.

Авангард
4:3
0:0, 1:1, 2:2, 0:0
Б
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Павел Десятков
Вратари
Андрей Мишуров
Иван Бочаров
1-й период
00:42
Константин Окулов
16:52
Дмитрий Кугрышев
2-й период
20:41
Командный штраф
21:52
Командный штраф
25:46
Егор Морозов
27:50
Майкл Маклауд
27:50
Александр Лукин
30:51
Иван Савчик
(Андрей Обидин)
35:46
Егор Морозов
36:49
Семен Чистяков
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
3-й период
41:12
Дмитрий Рашевский
41:15
Артур Тянулин
(Райли Савчук, Андрей Алтыбармакян)
43:22
Александр Волков
(Максим Лажуа)
48:38
Майкл Маклауд
49:53
Андрей Алтыбармакян
(Райли Савчук, Егор Морозов)
55:22
Владислав Семин
56:03
Эндрю Потуральски
(Семен Чистяков, Константин Окулов)
Овертайм
63:10
Николай Макаров
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Эндрю Потуральски
(Авангард)
Статистика
Авангард
Лада
Штрафное время
15
15
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше