«Авангард» с трудом обыграл худшую команду КХЛ

Омский «Авангард» по буллитам победил тольяттинскую «Ладу» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 4:3.
В основное время у «Авангарда» забили Семен Чистяков (37-я минута), Александр Волков (44) и Эндрю Потуральски (57), на счету которого победный буллит.
У «Лады» забивали Иван Савчик (31), Артур Тянулин (42) и Андрей Алтыбармакян (50).
В начале второго периода «Авангард» играл 3×5 из-за двух нарушений численного состава подряд, но «Лада» не смогла реализовать преимущество.
«Лада» после этого матча ушла с последнего места в сводной таблице чемпионата, «Авангард» поднялся на второе место в Восточной конференции.
В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» разгромил нижегородское «Торпедо» со счетом 5:0.
Ги Буше
Павел Десятков
Андрей Мишуров
Иван Бочаров
00:42
Константин Окулов
16:52
Дмитрий Кугрышев
20:41
Командный штраф
21:52
Командный штраф
25:46
Егор Морозов
27:50
Майкл Маклауд
27:50
Александр Лукин
30:51
Иван Савчик
(Андрей Обидин)
35:46
Егор Морозов
36:49
Семен Чистяков
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
41:12
Дмитрий Рашевский
41:15
Артур Тянулин
(Райли Савчук, Андрей Алтыбармакян)
43:22
Александр Волков
(Максим Лажуа)
48:38
Майкл Маклауд
49:53
Андрей Алтыбармакян
(Райли Савчук, Егор Морозов)
55:22
Владислав Семин
56:03
Эндрю Потуральски
(Семен Чистяков, Константин Окулов)
63:10
Николай Макаров
победный бросок: Эндрю Потуральски
(Авангард)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит