«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Салавата Юлаева» шайбу забросил Владимир Бутузов (50-я минута). У «Северстали» отличился Адам Лишка (56). В серии буллитов два броска, в том числе решающий, реализовал форвард уфимской команды Егор Сучков.
«Северсталь», набрав 54 очка, возглавила турнирную таблицу Западной конференции. «Салават Юлаев» с 37 баллами располагается на восьмой строчке на Востоке.
В следующем матче «Северсталь» в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом» 30 декабря, а «Салават Юлаев» в тот же день примет минское «Динамо». Для обеих команд эти матчи станут последними в 2025 году.
Виктор Козлов
Андрей Козырев
Семен Вязовой
Александр Самойлов
05:38
Давид Думбадзе
17:19
Адам Лишка
27:50
Томас Грегуар
32:23
Михаил Ильин
49:36
Владимир Бутузов
(Петр Хохряков, Григорий Панин)
55:52
Адам Лишка
(Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов)
победный бросок: Егор Сучков
(Салават Юлаев)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит