Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
3
:
Динамо М
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
17.00
П2
47.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
5
:
СКА
4
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.20
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
2
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.10
П2
9.00
Хоккей. НХЛ
29.12
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.12
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.60
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
29.12
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.12
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2

«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» дома в серии буллитов обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в воскресенье в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Салавата Юлаева» шайбу забросил Владимир Бутузов (50-я минута). У «Северстали» отличился Адам Лишка (56). В серии буллитов два броска, в том числе решающий, реализовал форвард уфимской команды Егор Сучков.

«Северсталь», набрав 54 очка, возглавила турнирную таблицу Западной конференции. «Салават Юлаев» с 37 баллами располагается на восьмой строчке на Востоке.

В следующем матче «Северсталь» в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом» 30 декабря, а «Салават Юлаев» в тот же день примет минское «Динамо». Для обеих команд эти матчи станут последними в 2025 году.

Салават Юлаев
2:1
0:0, 0:0, 1:1, 0:0
Б
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Андрей Козырев
Вратари
Семен Вязовой
Александр Самойлов
1-й период
05:38
Давид Думбадзе
17:19
Адам Лишка
2-й период
27:50
Томас Грегуар
32:23
Михаил Ильин
3-й период
49:36
Владимир Бутузов
(Петр Хохряков, Григорий Панин)
55:52
Адам Лишка
(Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Егор Сучков
(Салават Юлаев)
Статистика
Салават Юлаев
Северсталь
Штрафное время
0
8
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит