ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках КХЛ

Московское дерби прошло на домашней арене ЦСКА и завершилось со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) в пользу армейцев. В составе победителей отличились Кирилл Долженков (5-я минута) и Николай Коваленко (19). У «Спартака» шайбу забросил Андрей Миронов (15).
ЦСКА, набрав 45 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Спартак» с 45 баллами располагается на восьмой строчке.
Армейцы 30 декабря завершат 2025 год домашним матчем со столичным «Динамо». «Спартак» 4 января сыграет в Нижнем Новгороде против местного «Торпедо».
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9963 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Алексей Жамнов
Вратари
Дмитрий Гамзин
Александр Георгиев
(00:00-57:22)
1-й период
00:57
Денис Гурьянов
04:06
Кирилл Долженков
(Тахир Мингачев)
06:59
Джереми Рой
14:09
Андрей Миронов
(Данил Пивчулин)
18:03
Николай Коваленко
19:44
Владислав Провольнев
2-й период
25:42
Командный штраф
32:17
Владислав Провольнев
Статистика
ЦСКА
Спартак
Штрафное время
11
2
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит