Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
29.12
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.12
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.60
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
29.12
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.22
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.12
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
8
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках КХЛ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ЦСКА победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Московское дерби прошло на домашней арене ЦСКА и завершилось со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) в пользу армейцев. В составе победителей отличились Кирилл Долженков (5-я минута) и Николай Коваленко (19). У «Спартака» шайбу забросил Андрей Миронов (15).

ЦСКА, набрав 45 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Спартак» с 45 баллами располагается на восьмой строчке.

Армейцы 30 декабря завершат 2025 год домашним матчем со столичным «Динамо». «Спартак» 4 января сыграет в Нижнем Новгороде против местного «Торпедо».

ЦСКА
2:1
2:1, 0:0, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9963 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Алексей Жамнов
Вратари
Дмитрий Гамзин
Александр Георгиев
(00:00-57:22)
1-й период
00:57
Денис Гурьянов
04:06
Кирилл Долженков
(Тахир Мингачев)
06:59
Джереми Рой
14:09
Андрей Миронов
(Данил Пивчулин)
18:03
Николай Коваленко
19:44
Владислав Провольнев
2-й период
25:42
Командный штраф
32:17
Владислав Провольнев
Статистика
ЦСКА
Спартак
Штрафное время
11
2
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит