ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках КХЛ

Московское дерби прошло на домашней арене ЦСКА и завершилось со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) в пользу армейцев. В составе победителей отличились Кирилл Долженков (5-я минута) и Николай Коваленко (19). У «Спартака» шайбу забросил Андрей Миронов (15).