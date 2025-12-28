Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
29.12
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.12
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.60
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
29.12
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.22
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.12
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
8
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

«Сочи» победил СКА в матче с 12 голами

СКА уступил «Сочи» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:8.

Источник: РИА "Новости"

У хозяев дублем и результативной передачей отметился Сергей Попов, 3 (1+2) очка набрал Матвей Гуськов, 2 (1+1) результативных балла на свой счет записал Рафаэль Бикмуллин, также по голу забили Денис Венгрыжановский, Роман Максимов, Максим Эллис и Николай Поляков.

За гостей шайбы забросили Матвей Поляков (дубль), Сергей Плотников и Брендан Лайпсик.

СКА набрал 45 очков в 38 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 28 очками после 37 игр идет на предпоследней, 10-й позиции.

Следующий матч питерцы проведут 30 декабря против «Шанхай Дрэгонс», а сочинцы 3 января сыграют с «Нефтехимиком».

Сочи
8:4
2:3, 3:1, 3:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 4279 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Игорь Ларионов
Вратари
Павел Хомченко
Артемий Плешков
(00:00-26:34)
Егор Заврагин
(26:34-55:00)
Егор Заврагин
(c 56:57)
1-й период
03:33
Брендан Лайпсик
(Рокко Гримальди, Джозеф Бландизи)
07:50
Сергей Попов
(Тимур Хафизов)
08:06
Матвей Гуськов
(Рафаэль Бикмуллин)
09:46
Сергей Плотников
(Николай Голдобин)
17:58
Матвей Поляков
(Игнат Лутфуллин, Егор Гурзанов)
2-й период
20:39
Михаил Воробьев
25:57
Сергей Попов
(Илья Николаев, Ноэль Хофенмайер)
26:25
Данила Галенюк
26:34
Рафаэль Бикмуллин
(Тимур Хафизов, Матвей Гуськов)
29:15
Матвей Поляков
30:46
Роман Максимов
(Павел Дедунов, Артем Волков)
37:16
Жан-Кристоф Боден
3-й период
42:14
Денис Венгрыжановский
(Ноэль Хофенмайер, Сергей Попов)
43:06
Макс Эллис
56:57
Макс Эллис
(Илья Николаев, Павел Хомченко)
59:22
Николай Поляков
(Василий Мачулин, Матвей Гуськов)
Статистика
Сочи
СКА
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит