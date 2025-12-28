«Сочи» победил СКА в матче с 12 голами

У хозяев дублем и результативной передачей отметился Сергей Попов, 3 (1+2) очка набрал Матвей Гуськов, 2 (1+1) результативных балла на свой счет записал Рафаэль Бикмуллин, также по голу забили Денис Венгрыжановский, Роман Максимов, Максим Эллис и Николай Поляков.