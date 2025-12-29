Ричмонд
«Салават Юлаев» вырвал победу в предпоследнем домашнем матче 2025 года

Серия буллитов определила победителя.

Источник: БЕЛТА

В предпоследнем матче года «Салават Юлаев» выиграл у череповецкой «Северстали». Матч в рамках Чемпионата КХЛ сезона 2025/26 прошел в Уфе.

Основное время поединка завершилось вничью — 1:1. Дебютной шайбой за уфимцев только на 50 минуте отметился Владимир Бутузов, ответный гол забил через шесть минут Адам Лишка.

В серии буллитов победный бросок сделал уфимец Егор Сучков — 2:1.

Заключительный матч года СЮ сыграет дома 30 декабря против минского «Динамо».

Салават Юлаев
2:1
0:0, 0:0, 1:1, 0:0
Б
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Андрей Козырев
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-64:54)
Александр Самойлов
(00:00-65:00)
1-й период
05:38
Давид Думбадзе
17:19
Адам Лишка
2-й период
27:50
Томас Грегуар
32:23
Михаил Ильин
3-й период
49:36
Владимир Бутузов
(Петр Хохряков, Григорий Панин)
55:52
Адам Лишка
(Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Егор Сучков
(Салават Юлаев)
Статистика
Салават Юлаев
Северсталь
Штрафное время
0
8
Игра в большинстве
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит