В КХЛ выбрали лучших игроков недели

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вратарь екатеринбургского «Автомобилиста» Евгений Аликин, защитник нижнекамского «Нефтехимика» Артем Сериков и нападающий минского «Динамо» Сэм Энэс признаны лучшими игроками 15-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Аликин на минувшей неделе одержал две победы в двух матчах, отразив 98,08% бросков по своим воротам. В матче с новосибирской «Сибирью» (5:0) он оформил шатаут. Аликин был признан лучшим вратарем в седьмой раз в карьере.
Сериков стал лучшим защитником впервые. Он провел три матча, набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+3». В матче с нижегородским «Торпедо» (5:0) Сериков стал автором победной шайбы, также на его счету один силовой прием, восемь блокированных бросков, один отбор шайбы и два перехвата.
Американец Энэс признан лучшим форвардом также впервые. В трех матчах он набрал 5 (4+1) очков с показателем полезности «+2», оформил один перехват и заблокировал один бросок. Его гол в матче с московским «Динамо» (5:3) стал победным.
Лучшим новичком недели в третий раз в карьере признан форвард уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, который набрал 4 (2+2) очка в трех матчах при показателе полезности «+3», забросил победную шайбу в матче с хабаровским «Амуром» (4:2), заблокировал один бросок, совершил два отбора шайбы и три перехвата.