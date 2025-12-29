Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.62
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Питтсбург
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Тампа-Бэй
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2

В КХЛ выбрали лучших игроков недели

Аликина, Серикова и Энэса признали лучшими игроками 15-й недели КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вратарь екатеринбургского «Автомобилиста» Евгений Аликин, защитник нижнекамского «Нефтехимика» Артем Сериков и нападающий минского «Динамо» Сэм Энэс признаны лучшими игроками 15-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Аликин на минувшей неделе одержал две победы в двух матчах, отразив 98,08% бросков по своим воротам. В матче с новосибирской «Сибирью» (5:0) он оформил шатаут. Аликин был признан лучшим вратарем в седьмой раз в карьере.

Сериков стал лучшим защитником впервые. Он провел три матча, набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+3». В матче с нижегородским «Торпедо» (5:0) Сериков стал автором победной шайбы, также на его счету один силовой прием, восемь блокированных бросков, один отбор шайбы и два перехвата.

Американец Энэс признан лучшим форвардом также впервые. В трех матчах он набрал 5 (4+1) очков с показателем полезности «+2», оформил один перехват и заблокировал один бросок. Его гол в матче с московским «Динамо» (5:3) стал победным.

Лучшим новичком недели в третий раз в карьере признан форвард уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, который набрал 4 (2+2) очка в трех матчах при показателе полезности «+3», забросил победную шайбу в матче с хабаровским «Амуром» (4:2), заблокировал один бросок, совершил два отбора шайбы и три перехвата.