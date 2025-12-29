В КХЛ выбрали лучших игроков недели

Сериков стал лучшим защитником впервые. Он провел три матча, набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+3». В матче с нижегородским «Торпедо» (5:0) Сериков стал автором победной шайбы, также на его счету один силовой прием, восемь блокированных бросков, один отбор шайбы и два перехвата.