Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.54
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.33
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
31.12
Питтсбург
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.40
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
31.12
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
31.12
Флорида
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.84
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
2
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

«Сибирь» в овертайме обыграла «Амур»

«Сибирь» на выезде победила «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Источник: Соцсети

Голы хозяев забили Ярослав Лихачев и Никита Евсеев. У гостей в основное время отличились Антон Косолапов и Даниил Валитов, а в овертайме шайбу забросил Тейлор Бек.

За игру хабаровская команда нанесла 41 бросок в створ ворот, на счету новосибирцев — 17 бросков в створ.

«Сибирь» одержала третью победу подряд и с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Амура» 39 очков и седьмая строчка.

Следующий матч «Сибирь» проведет дома 4 января против «Авангарда». «Амур» днем ранее на выезде сыграет с «Адмиралом».

Амур
2:3
0:0, 0:2, 2:0
ОТ
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Ярослав Люзенков
Вратари
Максим Дорожко
Антон Красоткин
1-й период
18:02
Тэйлор Бек
2-й период
23:11
Антон Косолапов
(Семен Кошелев)
26:31
Даниил Валитов
(Архип Неколенко, Егор Аланов)
26:56
Валентин Пьянов
33:40
Никита Баклашев
3-й период
44:24
Ярослав Лихачев
(Игнат Коротких, Кирилл Слепец)
44:47
Никита Евсеев
(Кирилл Слепец, Артур Гиздатуллин)
48:16
Архип Неколенко
59:43
Виктор Балдаев
Овертайм
60:22
Тэйлор Бек
(Егор Аланов, Антон Косолапов)
Статистика
Амур
Сибирь
Штрафное время
2
8
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит