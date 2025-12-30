«Сибирь» в овертайме обыграла «Амур»

Голы хозяев забили Ярослав Лихачев и Никита Евсеев. У гостей в основное время отличились Антон Косолапов и Даниил Валитов, а в овертайме шайбу забросил Тейлор Бек.
За игру хабаровская команда нанесла 41 бросок в створ ворот, на счету новосибирцев — 17 бросков в створ.
«Сибирь» одержала третью победу подряд и с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Амура» 39 очков и седьмая строчка.
Следующий матч «Сибирь» проведет дома 4 января против «Авангарда». «Амур» днем ранее на выезде сыграет с «Адмиралом».
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Ярослав Люзенков
Вратари
Максим Дорожко
Антон Красоткин
1-й период
18:02
Тэйлор Бек
2-й период
23:11
Антон Косолапов
(Семен Кошелев)
26:31
Даниил Валитов
(Архип Неколенко, Егор Аланов)
26:56
Валентин Пьянов
33:40
Никита Баклашев
3-й период
44:24
Ярослав Лихачев
(Игнат Коротких, Кирилл Слепец)
44:47
Никита Евсеев
(Кирилл Слепец, Артур Гиздатуллин)
48:16
Архип Неколенко
59:43
Виктор Балдаев
Овертайм
60:22
Тэйлор Бек
(Егор Аланов, Антон Косолапов)
Статистика
Амур
Сибирь
Штрафное время
2
8
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит