Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
0
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.90
П2
5.10
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.85
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.33
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
31.12
Питтсбург
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.40
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
31.12
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
31.12
Флорида
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
31.12
Чикаго
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
2
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Возобновивший карьеру Хо-Сэнг вернулся в «Салават Юлаев»

Возобновивший карьеру канадец Хо-Сэнг вернулся в «Салават Юлаев».

Источник: ХК "Салават Юлаев"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Канадский нападающий Джошуа Хо-Сэнг подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Двусторонний контракт 29-летнего форварда рассчитан до конца сезона. В сезоне-2022/23 он уже выступал за уфимский клуб и провел пять матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Хо-Сэнг был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде под общим 28-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2014 года, всего в его активе 53 матча и 24 очка (7 голов + 17 передач) в НХЛ.

В 2024 году он завершил карьеру хоккеиста из-за полученной травмы, но через некоторое время возобновил ее, подписав контракт с клубом «Флорида Эверблейдс» из Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).

Салават Юлаев
0:0
0:0, 0:0, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Дмитрий Квартальнов
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит