Возобновивший карьеру Хо-Сэнг вернулся в «Салават Юлаев»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Канадский нападающий Джошуа Хо-Сэнг подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Двусторонний контракт 29-летнего форварда рассчитан до конца сезона. В сезоне-2022/23 он уже выступал за уфимский клуб и провел пять матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
Хо-Сэнг был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде под общим 28-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2014 года, всего в его активе 53 матча и 24 очка (7 голов + 17 передач) в НХЛ.
В 2024 году он завершил карьеру хоккеиста из-за полученной травмы, но через некоторое время возобновил ее, подписав контракт с клубом «Флорида Эверблейдс» из Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).
