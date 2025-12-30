Возобновивший карьеру Хо-Сэнг вернулся в «Салават Юлаев»

Хо-Сэнг был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде под общим 28-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2014 года, всего в его активе 53 матча и 24 очка (7 голов + 17 передач) в НХЛ.