«Барыс» обыграл «Авангард» и прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ

Встреча в Омске завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Всеволод Логвин (13-я минута), Алихан Асетов (23), Кирилл Панюков (36) и Мэйсон Морелли (60). В составе хозяев шайбы забросили Василий Пономарев (27) и Марсель Ибрагимов (52).