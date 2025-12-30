«Барыс» обыграл «Авангард» и прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Астанинский «Барыс» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Всеволод Логвин (13-я минута), Алихан Асетов (23), Кирилл Панюков (36) и Мэйсон Морелли (60). В составе хозяев шайбы забросили Василий Пономарев (27) и Марсель Ибрагимов (52).
Астанинцы прервали серию из четырех поражений и, набрав 36 очков, занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» проиграл впервые за шесть матчей и идет вторым с 55 баллами.
В следующем матче «Барыс» 6 января сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо», а омичи 4 января встретятся на выезде с новосибирской «Сибирью».
Ги Буше
Михаил Кравец
Никита Серебряков
(00:00-58:47)
Никита Бояркин
Никита Серебряков
(c 59:37)
08:32
Эндрю Потуральски
12:34
Всеволод Логвин
(Мэйсон Морелли, Райлли Уолш)
14:58
Джейк Мэсси
22:15
Динмухамед Кайыржан
22:55
Алихан Асетов
26:27
Василий Пономарев
(Константин Окулов)
35:25
Кирилл Панюков
(Алихан Асетов, Ансар Шайхмедденов)
39:07
Эндрю Потуральски
51:38
Марсель Ибрагимов
(Дмитрий Рашевский, Константин Окулов)
56:23
Эмиль Галимов
59:37
Мэйсон Морелли
(Майк Веккионе, Никита Бояркин)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит