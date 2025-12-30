«Барыс» сотворил сенсацию и вырвал победу в последнем матче 2025 года в КХЛ

В третьем периоде омская команда пошла вперёд и сумела вернуть интригу. На 11:38 защитник Марсель Ибрагимов мощным броском от синей линии сделал счёт 2:3. В концовке «Авангард» снял вратаря, но спастись не сумел — на 19:37 Мэйсон Морелли поразил пустые ворота, поставив точку в матче.