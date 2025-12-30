Ричмонд
«Барыс» сотворил сенсацию и вырвал победу в последнем матче 2025 года в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) астанинский «Барыс» одержал сенсационную победу над омским «Авангардом» на выезде — 3:2, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Ход матча

Первый период прошёл с территориальным преимуществом хозяев, однако счёт открыли гости. На 12:34 нападающий Всеволод Логвин удачно завершил атаку «Барыса» и вывел свою команду вперёд — 0:1.

Во втором периоде казахстанский клуб усилил давление и добился успеха даже в меньшинстве. Уже на 02:55 Алихан Асетов убежал в контратаку и хладнокровно реализовал момент, сделав счёт 0:2.

«Авангард» быстро отреагировал: на 06:27 Василий Пономарёв сократил отставание — 1:2. Однако концовка отрезка вновь осталась за гостями: на 15:25 Кирилл Панюков точно бросил после позиционной атаки и восстановил преимущество «Барыса» в две шайбы — 1:3.

В третьем периоде омская команда пошла вперёд и сумела вернуть интригу. На 11:38 защитник Марсель Ибрагимов мощным броском от синей линии сделал счёт 2:3. В концовке «Авангард» снял вратаря, но спастись не сумел — на 19:37 Мэйсон Морелли поразил пустые ворота, поставив точку в матче.

Турнирная таблица на конец 2025 года

«Барыс» одержал важную победу и набрал 36 очков, поднявшись на девятое место Восточной конференции.

«Авангард» с 55 баллами продолжает идти вторым на Востоке, но упускает возможность укрепить позиции в турнирной таблице.

Авангард
2:4
0:1, 1:2, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Михаил Кравец
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-58:47)
Никита Бояркин
Никита Серебряков
(c 59:37)
1-й период
08:32
Эндрю Потуральски
12:34
Всеволод Логвин
(Мэйсон Морелли, Райлли Уолш)
14:58
Джейк Мэсси
2-й период
22:15
Динмухамед Кайыржан
22:55
Алихан Асетов
26:27
Василий Пономарев
(Константин Окулов)
35:25
Кирилл Панюков
(Алихан Асетов, Ансар Шайхмедденов)
39:07
Эндрю Потуральски
3-й период
51:38
Марсель Ибрагимов
(Дмитрий Рашевский, Константин Окулов)
56:23
Эмиль Галимов
59:37
Мэйсон Морелли
(Майк Веккионе, Никита Бояркин)
Статистика
Авангард
Барыс
Штрафное время
4
6
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит