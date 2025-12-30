«Барыс» сотворил сенсацию и вырвал победу в последнем матче 2025 года в КХЛ

Ход матча
Первый период прошёл с территориальным преимуществом хозяев, однако счёт открыли гости. На 12:34 нападающий Всеволод Логвин удачно завершил атаку «Барыса» и вывел свою команду вперёд — 0:1.
Во втором периоде казахстанский клуб усилил давление и добился успеха даже в меньшинстве. Уже на 02:55 Алихан Асетов убежал в контратаку и хладнокровно реализовал момент, сделав счёт 0:2.
«Авангард» быстро отреагировал: на 06:27 Василий Пономарёв сократил отставание — 1:2. Однако концовка отрезка вновь осталась за гостями: на 15:25 Кирилл Панюков точно бросил после позиционной атаки и восстановил преимущество «Барыса» в две шайбы — 1:3.
В третьем периоде омская команда пошла вперёд и сумела вернуть интригу. На 11:38 защитник Марсель Ибрагимов мощным броском от синей линии сделал счёт 2:3. В концовке «Авангард» снял вратаря, но спастись не сумел — на 19:37 Мэйсон Морелли поразил пустые ворота, поставив точку в матче.
Турнирная таблица на конец 2025 года
«Барыс» одержал важную победу и набрал 36 очков, поднявшись на девятое место Восточной конференции.
«Авангард» с 55 баллами продолжает идти вторым на Востоке, но упускает возможность укрепить позиции в турнирной таблице.
Ги Буше
Михаил Кравец
Никита Серебряков
(00:00-58:47)
Никита Бояркин
Никита Серебряков
(c 59:37)
08:32
Эндрю Потуральски
12:34
Всеволод Логвин
(Мэйсон Морелли, Райлли Уолш)
14:58
Джейк Мэсси
22:15
Динмухамед Кайыржан
22:55
Алихан Асетов
26:27
Василий Пономарев
(Константин Окулов)
35:25
Кирилл Панюков
(Алихан Асетов, Ансар Шайхмедденов)
39:07
Эндрю Потуральски
51:38
Марсель Ибрагимов
(Дмитрий Рашевский, Константин Окулов)
56:23
Эмиль Галимов
59:37
Мэйсон Морелли
(Майк Веккионе, Никита Бояркин)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит