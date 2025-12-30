Ричмонд
ЦСКА второй раз в сезоне обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1.

Источник: ТАСС

Московский ЦСКА переиграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча на «ЦСКА Арене» завершилась со счетом 5:1 в пользу армейцев.

Хозяева доминировали с первых минут. Уже в первом периоде они забросили две шайбы: Кирилл Долженков (9-я минута, в большинстве) и Прохор Полтапов (14). Во втором периоде Мак Холлоуэлл также поразил ворота в большинстве (24), а Тахир Мингачев (28) забросил четвертую шайбу. В третьем периоде у ЦСКА отличился Денис Гурьянов (58).

Единственную шайбу «Динамо» забросил Ансель Галимов (34).

Во втором периоде у ЦСКА был отменен гол после видеопросмотра, так как шайба попала в ворота после рикошета от линейного судьи.

У ЦСКА это вторая победа над «бело-голубыми» в пяти встречах в нынешнем сезоне.

ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции, набрав 47 очков в 42 матчах. «Динамо» с 52 очками в 41 встрече расположилось на четвертой строчке.

ЦСКА
5:1
2:0, 2:1, 1:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9287 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Вячеслав Козлов
Вратари
Дмитрий Гамзин
Максим Моторыгин
(00:00-23:56)
Владислав Подъяпольский
(c 23:56)
1-й период
07:38
Артем Швец-Роговой
08:36
Кирилл Долженков
(Максим Соркин, Джереми Рой)
13:30
Прохор Полтапов
(Максим Соркин)
2-й период
22:59
Игорь Ожиганов
23:56
Мак Холлоуэлл
(Денис Зернов, Николай Коваленко)
27:30
Тахир Мингачев
(Кирилл Долженков, Ретт Гарднер)
33:31
Ансель Галимов
(Максим Комтуа, Артем Сергеев)
35:48
Павел Карнаухов
3-й период
42:51
Никита Охотюк
57:44
Денис Гурьянов
(Павел Карнаухов, Иван Дроздов)
Статистика
ЦСКА
Динамо М
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит