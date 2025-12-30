Ричмонд
Тренер «Барыса» обратился к болельщикам после сенсации в КХЛ

Главный тренер столичного «Барыса», российский специалист Михаил Кравец высказался о выездной победе над омским «Авангардом» (4:2) в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

«Барыс» сотворил сенсацию и вырвал победу в последнем матче 2025 года в КХЛ.

«Всех наших болельщиков хочу поздравить с победой, поблагодарить за терпение, когда в трудную минуту дома, играя совсем отвратительно, нас поддерживали. Поэтому сегодня для нас было честью постараться обыграть “Авангард” для того, чтобы хорошо закончить год. И это у нас получилось. Получилось за счёт хорошей игры всей команды, и игроки все выложились на двести процентов», — цитирует слова Кравца Shaiba.kz.

— «Рад, что отлично отыграл вратарь, потому что после такой тяжёлой травмы сложно войти в игру. Сегодня он показал, что он отличный голкипер. Ну, а ребята, чувствуя такую уверенность в воротах, естественно, ему помогали, боролись, бились, использовали свои моменты и решили исход в нашу пользу. Ну и, конечно, всех с наступающим Новым годом! Надеюсь, что будем радовать в следующем году больше, чем в этом», — добавил тренер астанчан.

По итогам встречи «Барыс» добился важной победы, пополнил свой актив 36 очками и поднялся на девятую строчку Восточной конференции. «Авангард», несмотря на поражение, с 55 очками сохраняет второе место на Востоке, однако не сумел укрепить свои позиции в турнирной таблице.
Следующий матч команда Михаила Кравца проведёт уже в новом году — 6 января астанчане сыграют на выезде против челябинского «Трактора».

Авангард
2:4
0:1, 1:2, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Михаил Кравец
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-58:47)
Никита Бояркин
Никита Серебряков
(c 59:37)
1-й период
04:12
Командный штраф
05:16
Командный штраф
08:32
Эндрю Потуральски
12:34
Всеволод Логвин
(Мэйсон Морелли, Райлли Уолш)
14:58
Джейк Мэсси
2-й период
22:15
Динмухамед Кайыржан
22:55
Алихан Асетов
26:27
Василий Пономарев
(Константин Окулов)
35:25
Кирилл Панюков
(Алихан Асетов, Ансар Шайхмедденов)
39:07
Эндрю Потуральски
3-й период
51:38
Марсель Ибрагимов
(Дмитрий Рашевский, Константин Окулов)
56:23
Эмиль Галимов
59:37
Мэйсон Морелли
(Майк Веккионе, Никита Бояркин)
Статистика
Авангард
Барыс
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит