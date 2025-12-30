Тренер «Барыса» обратился к болельщикам после сенсации в КХЛ

«Барыс» сотворил сенсацию и вырвал победу в последнем матче 2025 года в КХЛ.
«Всех наших болельщиков хочу поздравить с победой, поблагодарить за терпение, когда в трудную минуту дома, играя совсем отвратительно, нас поддерживали. Поэтому сегодня для нас было честью постараться обыграть “Авангард” для того, чтобы хорошо закончить год. И это у нас получилось. Получилось за счёт хорошей игры всей команды, и игроки все выложились на двести процентов», — цитирует слова Кравца Shaiba.kz.
— «Рад, что отлично отыграл вратарь, потому что после такой тяжёлой травмы сложно войти в игру. Сегодня он показал, что он отличный голкипер. Ну, а ребята, чувствуя такую уверенность в воротах, естественно, ему помогали, боролись, бились, использовали свои моменты и решили исход в нашу пользу. Ну и, конечно, всех с наступающим Новым годом! Надеюсь, что будем радовать в следующем году больше, чем в этом», — добавил тренер астанчан.
По итогам встречи «Барыс» добился важной победы, пополнил свой актив 36 очками и поднялся на девятую строчку Восточной конференции. «Авангард», несмотря на поражение, с 55 очками сохраняет второе место на Востоке, однако не сумел укрепить свои позиции в турнирной таблице.
Следующий матч команда Михаила Кравца проведёт уже в новом году — 6 января астанчане сыграют на выезде против челябинского «Трактора».
Ги Буше
Михаил Кравец
Никита Серебряков
(00:00-58:47)
Никита Бояркин
Никита Серебряков
(c 59:37)
04:12
Командный штраф
05:16
Командный штраф
08:32
Эндрю Потуральски
12:34
Всеволод Логвин
(Мэйсон Морелли, Райлли Уолш)
14:58
Джейк Мэсси
22:15
Динмухамед Кайыржан
22:55
Алихан Асетов
26:27
Василий Пономарев
(Константин Окулов)
35:25
Кирилл Панюков
(Алихан Асетов, Ансар Шайхмедденов)
39:07
Эндрю Потуральски
51:38
Марсель Ибрагимов
(Дмитрий Рашевский, Константин Окулов)
56:23
Эмиль Галимов
59:37
Мэйсон Морелли
(Майк Веккионе, Никита Бояркин)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит