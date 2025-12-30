Тренер «Барыса» обратился к болельщикам после сенсации в КХЛ

— «Рад, что отлично отыграл вратарь, потому что после такой тяжёлой травмы сложно войти в игру. Сегодня он показал, что он отличный голкипер. Ну, а ребята, чувствуя такую уверенность в воротах, естественно, ему помогали, боролись, бились, использовали свои моменты и решили исход в нашу пользу. Ну и, конечно, всех с наступающим Новым годом! Надеюсь, что будем радовать в следующем году больше, чем в этом», — добавил тренер астанчан.