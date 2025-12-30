Квартальнов: всех болельщиков — с Новым годом, уходящий для нас был неплохим

В гостевом поединке против уфимского «Салавата Юлаева» «зубры» одержали победу со счетом 3:2 в овертайме. Автором решающего гола стал Вадим Шипачев, по шайбе забросили Виталий Пинчук и Андрей Стась.
«Получилась хорошая игра. Минус, что упустили преимущество в два гола, но в овертайме забили. Сегодня все решили удаления, мы получили большинство в концовке. Такие мелочи очень важны, когда играешь на выезде, — отметил Квартальнов. — Всех болельщиков поздравляю с наступающим Новым годом. Уходящий год для нашей команды был неплохим. Тем профессиональный спорт и хорош: нужно не стоять на месте, идти вперед, каждый день доказывать».
Динамовцы сохранили лидерство в Западной конференции. Первый матч в новом году минчане проведут 4 января в гостях у челябинского «Трактора».