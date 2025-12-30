Радулов третьим в истории КХЛ сделал 500 результативных передач

Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, отдавшим 500 результативных передач.
39-летний Радулов ассистировал Максиму Березкину в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против нижегородского «Торпедо» (1:0).
Больше Радулова результативных передач в КХЛ сделали только уже завершивший карьеру Сергей Мозякин (509) и Вадим Шипачев (684) из минского «Динамо».
В «Локомотиве» форвард выступает второй сезон. Ранее он играл в КХЛ за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс», является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2025).
Другие результаты игрового дня в КХЛ:
- «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 ОТ;
- «Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 2:4;
- ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 5:1;
- «Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 2:3 ОТ;
- «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 4:3;
- «Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 Б;
- «Шанхай Дрэгонс» — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3.
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8006 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Алексей Исаков
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-04:41)
Денис Костин
(00:00-57:30)
Даниил Исаев
(c 05:05)
1-й период
05:05
Командный штраф
14:08
Михаил Науменков
16:37
Командный штраф
17:24
Байрон Фрэз
2-й период
24:48
Максим Березкин
33:27
Рушан Рафиков
3-й период
47:45
Максим Березкин
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
48:48
Никита Черепанов
Статистика
Локомотив
Торпедо
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
