Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
31.12
Питтсбург
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
31.12
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
31.12
Флорида
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
31.12
Чикаго
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
31.12
Ванкувер
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.15
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
5
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Радулов третьим в истории КХЛ сделал 500 результативных передач

Достижение покорилось форварду «Локомотива» в матче против «Торпедо». Ранее этой отметки достигали Вадим Шипачев и Сергей Мозякин.

Источник: ХК "Локомотив"

Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, отдавшим 500 результативных передач.

39-летний Радулов ассистировал Максиму Березкину в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против нижегородского «Торпедо» (1:0).

Больше Радулова результативных передач в КХЛ сделали только уже завершивший карьеру Сергей Мозякин (509) и Вадим Шипачев (684) из минского «Динамо».

В «Локомотиве» форвард выступает второй сезон. Ранее он играл в КХЛ за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс», является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2025).

Другие результаты игрового дня в КХЛ:

  • «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 ОТ;
  • «Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 2:4;
  • ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 5:1;
  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 2:3 ОТ;
  • «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 4:3;
  • «Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 Б;
  • «Шанхай Дрэгонс» — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3.

Локомотив
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8006 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Алексей Исаков
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-04:41)
Денис Костин
(00:00-57:30)
Даниил Исаев
(c 05:05)
1-й период
05:05
Командный штраф
14:08
Михаил Науменков
16:37
Командный штраф
17:24
Байрон Фрэз
2-й период
24:48
Максим Березкин
33:27
Рушан Рафиков
3-й период
47:45
Максим Березкин
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
48:48
Никита Черепанов
Статистика
Локомотив
Торпедо
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит