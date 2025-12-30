Гол на последней минуте принес СКА победу над «Шанхайскими драконами»

Встреча на льду «Шанхайских драконов» в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джозеф Бландизи (5-я минута), Никита Дишковский (8) и Егор Савиков (60). У китайской команды отличились Никита Попугаев (7) и Гейдж Куинни (38).