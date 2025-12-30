Ричмонд
Гол на последней минуте принес СКА победу над «Шанхайскими драконами»

СКА одержал победу над «Шанхайскими драконами» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл «Шанхайских драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на льду «Шанхайских драконов» в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джозеф Бландизи (5-я минута), Никита Дишковский (8) и Егор Савиков (60). У китайской команды отличились Никита Попугаев (7) и Гейдж Куинни (38).

СКА (47 очков) занимает седьмое место в таблице Западной конференции, где «Шанхайские драконы» (39) идут девятыми.

В следующем матче СКА примет тольяттинскую «Ладу» 7 января. «Шанхайские драконы» 3 января сыграют с магнитогорским «Металлургом» на домашнем льду.

Шанхай Дрэгонс
2:3
1:2, 1:0, 0:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 15975 зрителей
Главные тренеры
Жерар Галлан
Игорь Ларионов
Вратари
Патрик Рибар
(00:00-07:39)
Артемий Плешков
Андрей Кареев
(07:39-59:49)
1-й период
04:05
Джозеф Бландизи
(Рокко Гримальди, Брендан Лайпсик)
04:45
Бреннан Менелл
06:16
Никита Попугаев
(Трой Джозефс, Уилл Райлли)
07:39
Никита Дишковский
(Сергей Плотников, Николай Голдобин)
2-й период
22:11
Николай Голдобин
28:10
Адам Кленденинг
37:42
Гейдж Куинни
(Кевин Лабанк, Дойл Сомерби)
3-й период
40:43
Кевин Лабанк
59:41
Егор Савиков
(Бреннан Менелл, Николай Голдобин)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
СКА
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит