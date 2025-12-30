Гол на последней минуте принес СКА победу над «Шанхайскими драконами»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл «Шанхайских драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча на льду «Шанхайских драконов» в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джозеф Бландизи (5-я минута), Никита Дишковский (8) и Егор Савиков (60). У китайской команды отличились Никита Попугаев (7) и Гейдж Куинни (38).
СКА (47 очков) занимает седьмое место в таблице Западной конференции, где «Шанхайские драконы» (39) идут девятыми.
В следующем матче СКА примет тольяттинскую «Ладу» 7 января. «Шанхайские драконы» 3 января сыграют с магнитогорским «Металлургом» на домашнем льду.
Жерар Галлан
Игорь Ларионов
Патрик Рибар
(00:00-07:39)
Артемий Плешков
Андрей Кареев
(07:39-59:49)
04:05
Джозеф Бландизи
(Рокко Гримальди, Брендан Лайпсик)
04:45
Бреннан Менелл
06:16
Никита Попугаев
(Трой Джозефс, Уилл Райлли)
07:39
Никита Дишковский
(Сергей Плотников, Николай Голдобин)
22:11
Николай Голдобин
28:10
Адам Кленденинг
37:42
Гейдж Куинни
(Кевин Лабанк, Дойл Сомерби)
40:43
Кевин Лабанк
59:41
Егор Савиков
(Бреннан Менелл, Николай Голдобин)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
