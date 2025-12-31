«Сибирь» объявила о возвращении канадца Андреоффа

Андреофф был выбран клубом «Лос-Анджелес Кингз» в третьем раунде драфта НХЛ 2011 года под общим 80-м номером. На протяжении своей карьеры он выступал в НХЛ в составе «Кингз», «Филадельфии Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Всего в его активе 188 матчей в североамериканской лиге и 27 (14+13) очков.