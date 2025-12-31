Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
3.61
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Филадельфия
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2

«Сибирь» объявила о возвращении канадца Андреоффа

«Сибирь» объявила о возвращении канадского нападающего Энди Андреоффа.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с канадским нападающим Энди Андреоффом.

Срок соглашения с 34-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2026/27. Канадец вернулся в «Сибирь», в составе которой выступал с 2023 по 2025 год.

Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2023/24 в составе новосибирской команды и суммарно провел в составе клуба 137 матчей, набрав 81 очко (51 гол + 30 передач). По итогам двух сезонов Андреофф становился лучшим снайпером новосибирской команды — 27 шайб в сезоне-2023/24 и 22 шайбы в сезоне-2024/25.

Андреофф был выбран клубом «Лос-Анджелес Кингз» в третьем раунде драфта НХЛ 2011 года под общим 80-м номером. На протяжении своей карьеры он выступал в НХЛ в составе «Кингз», «Филадельфии Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Всего в его активе 188 матчей в североамериканской лиге и 27 (14+13) очков.

Амур
2:3
0:0, 0:2, 2:0
ОТ
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Ярослав Люзенков
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-48:11)
Антон Красоткин
(00:00-60:22)
Максим Дорожко
(48:16-60:22)
1-й период
18:02
Тэйлор Бек
2-й период
23:11
Антон Косолапов
(Семен Кошелев)
26:31
Даниил Валитов
(Архип Неколенко, Егор Аланов)
26:56
Валентин Пьянов
33:40
Никита Баклашев
33:40
Никита Баклашев
3-й период
44:24
Ярослав Лихачев
(Игнат Коротких, Кирилл Слепец)
44:47
Никита Евсеев
(Кирилл Слепец, Артур Гиздатуллин)
48:16
Архип Неколенко
59:43
Виктор Балдаев
Овертайм
60:22
Тэйлор Бек
(Егор Аланов, Антон Косолапов)
Статистика
Амур
Сибирь
Штрафное время
2
10
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит