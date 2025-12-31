«Сибирь» объявила о возвращении канадца Андреоффа

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с канадским нападающим Энди Андреоффом.
Срок соглашения с 34-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2026/27. Канадец вернулся в «Сибирь», в составе которой выступал с 2023 по 2025 год.
Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2023/24 в составе новосибирской команды и суммарно провел в составе клуба 137 матчей, набрав 81 очко (51 гол + 30 передач). По итогам двух сезонов Андреофф становился лучшим снайпером новосибирской команды — 27 шайб в сезоне-2023/24 и 22 шайбы в сезоне-2024/25.
Андреофф был выбран клубом «Лос-Анджелес Кингз» в третьем раунде драфта НХЛ 2011 года под общим 80-м номером. На протяжении своей карьеры он выступал в НХЛ в составе «Кингз», «Филадельфии Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Всего в его активе 188 матчей в североамериканской лиге и 27 (14+13) очков.
Александр Андриевский
Ярослав Люзенков
Максим Дорожко
(00:00-48:11)
Антон Красоткин
(00:00-60:22)
Максим Дорожко
(48:16-60:22)
18:02
Тэйлор Бек
23:11
Антон Косолапов
(Семен Кошелев)
26:31
Даниил Валитов
(Архип Неколенко, Егор Аланов)
26:56
Валентин Пьянов
33:40
Никита Баклашев
33:40
Никита Баклашев
44:24
Ярослав Лихачев
(Игнат Коротких, Кирилл Слепец)
44:47
Никита Евсеев
(Кирилл Слепец, Артур Гиздатуллин)
48:16
Архип Неколенко
59:43
Виктор Балдаев
60:22
Тэйлор Бек
(Егор Аланов, Антон Косолапов)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит