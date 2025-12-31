Олег Браташ возглавит «Адмирал»

По данным «СЭ», Олег Браташ станет новым главным тренером «Адмирала».
15 декабря клуб объявил об отставке Леонида Тамбиева. Исполняющим обязанности был назначен Ильнур Гизатуллин. 55-летний Тамбиев возглавлял клуб с 2021 года.
59-летний Браташ с 2025-го работает главным тренером «Бурана» из ВХЛ. Ранее он возглавлял «Ладу» и олимпийскую сборную России.
После 38 матчей «Адмирал» набрал 31 очко и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. Команда проиграла четыре матча подряд в FONBET Чемпионате КХЛ.
Автор: Алексей Шевченко
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5001 зритель
Главные тренеры
Ильнур Гизатуллин
Ярослав Люзенков
Вратари
Дмитрий Шугаев
(00:00-63:17)
Антон Красоткин
(00:00-63:17)
1-й период
02:21
Либор Шулак
04:18
Семен Кошелев
(Илья Федотов, Вячеслав Лещенко)
11:08
Егор Аланов
12:02
Даниил Гутик
(Павел Шэн, Георгий Солянников)
18:10
Егор Петухов
(Аркадий Шестаков, Никита Сошников)
2-й период
31:22
Дмитрий Дерябин
35:29
Архип Неколенко
39:33
Никита Сошников
39:33
Илья Федотов
3-й период
55:53
Семен Кошелев
(Чэйз Приски, Антон Косолапов)
Овертайм
63:17
Михаил Абрамов
(Егор Аланов, Семен Кошелев)
Статистика
Адмирал
Сибирь
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит