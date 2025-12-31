Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
3.61
Хоккей. НХЛ
01.01
Детройт
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
01.01
Коламбус
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Филадельфия
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Олег Браташ возглавит «Адмирал»

По данным «СЭ», Олег Браташ станет новым главным тренером «Адмирала».

Источник: РИА "Новости"

По данным «СЭ», Олег Браташ станет новым главным тренером «Адмирала».

15 декабря клуб объявил об отставке Леонида Тамбиева. Исполняющим обязанности был назначен Ильнур Гизатуллин. 55-летний Тамбиев возглавлял клуб с 2021 года.

59-летний Браташ с 2025-го работает главным тренером «Бурана» из ВХЛ. Ранее он возглавлял «Ладу» и олимпийскую сборную России.

После 38 матчей «Адмирал» набрал 31 очко и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. Команда проиграла четыре матча подряд в FONBET Чемпионате КХЛ.

Автор: Алексей Шевченко

Адмирал
2:3
2:1, 0:0, 0:1
ОТ
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5001 зритель
Главные тренеры
Ильнур Гизатуллин
Ярослав Люзенков
Вратари
Дмитрий Шугаев
(00:00-63:17)
Антон Красоткин
(00:00-63:17)
1-й период
02:21
Либор Шулак
04:18
Семен Кошелев
(Илья Федотов, Вячеслав Лещенко)
11:08
Егор Аланов
12:02
Даниил Гутик
(Павел Шэн, Георгий Солянников)
18:10
Егор Петухов
(Аркадий Шестаков, Никита Сошников)
2-й период
31:22
Дмитрий Дерябин
35:29
Архип Неколенко
39:33
Никита Сошников
39:33
Илья Федотов
3-й период
55:53
Семен Кошелев
(Чэйз Приски, Антон Косолапов)
Овертайм
63:17
Михаил Абрамов
(Егор Аланов, Семен Кошелев)
Статистика
Адмирал
Сибирь
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит