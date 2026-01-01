Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. НХЛ
23:00
Айлендерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
02.01
Каролина
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.41
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
02.01
Питтсбург
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
02.01
Торонто
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
02.01
Чикаго
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.49
X
4.33
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Баффало
4
П1
X
П2

А стоило ли менять Кудашова? Почему «Динамо» опять в кризисе и кто в этом виноват

Плохой конец года для бело-голубых.

Источник: Спорт-Экспресс

Московское «Динамо», сменив тренера, пока не получает ожидаемого эффекта. По-прежнему в воздухе висит вопрос — стоило ли все-таки убирать Алексея Кудашова? Результаты не изменились, команда прежняя, а хоккей стал гораздо скучнее. К Вячеславу Козлову тоже появляются претензии.

Главный тренер после поражения от ЦСКА внезапно заявил, что декабрьская пауза пошла во вред: игроки вернулись из сборной с травмами и в плохой физической форме, отсюда и проблемы. Этот аргумент показался странным.

После Кубка Первого канала прошло семь матчей, а бело-голубые одержали три победы. Причем сразу после перерыва они обыграли «Спартак». Кроме того, были успехи в матчах с ЦСКА (речь не про вчерашнюю встречу, а предыдущую) и «Локомотивом», а особенность побед в том, что московская команда не пропускала.

Да, за две недели уступили «Барысу», тому же ЦСКА и дважды провалились против минского «Динамо». Но длительных серий поражений нет. Кажется, что аргумент про сборную выглядит довольно натянуто.

Поменялась игра. Козлов сторонник того, что лучше не пропустить, а впереди свой момент всегда будет. И это заметно. Такая перестройка немного сковывает хоккеистов, меняется ход мысли во время матча, особенно у тех, кто привык к совершенно иному. Приходится концентрироваться на других вещах, а это отвлекает.

Стоило ли так меняться? С Козловым все понятно — он так видит игру. Этот вопрос больше к руководству. Пока мы замечаем, что встряска, вызванная сменой тренера, не сделала команду лучше. Да и не могла. Ладно бы Кудашова заменил специалист со стороны, но Козлов-то работал в штабе. Все бы удивились, если бы тренер все развернул на 180 градусов. Как бы он с Кудашовым мог работать?

Пока очень большие вопросы к менеджерам, а не к тренеру и игрокам. Время идет, клуб сделал лишь один обмен, причем довольно спорный. Максим Джиошвили уехал в «Трактор», а вместо него пришел Семен Дер-Аргучинцев. Искали центра, формально такого и позвали, но Козлов сразу заявил, что собирается использовать новичка только на фланге. Очевидно, что Джиошвили лучше подходит под тактику Козлова, а Дер-Аргучинцев не любит и не умеет здорово действовать в обороне.

Но где центр? Где защитники? Из новичков надежда на одного Павла Кудрявцева, который проведет свой первый матч в сезоне только в январе — все это время он был травмирован. Надо искать замену и Седрику Пакетту. Да, он может восстановиться и принести пользу. Но вы же слышали, что сказал Козлов после ЦСКА? Даже неизвестно, когда Пакетт приступит к тренировкам, о сроках возвращения ничего не говорится.

Еще в момент увольнения Кудашова было очевидно, что никакого плана у клуба не было, а Алексей Николаевич просто обострил отношения с менеджерами. Если бы прежний тренер был спокойнее, то все осталось бы как прежде. Да я и слышал настоящие причины увольнения. Они не выдерживают никакой критики. Слабое меньшинство, брал с собой травмированных на выезд, еще какие-то весьма спорные вещи. Ну хорошо, травмированные теперь не ездят с командой. Это как-то сказалось на результатах?

Но кризис бело-голубых начался не вчера, и даже не с увольнения Кудашова. Все пошло прахом, когда клуб покинул Алексей Сопин, который четко понимал, как нужно формировать команду. На его багаже взяли бронзу, но еще в том сезоне началось движение вниз.

И кажется, что дальше будет только хуже.

Алексей Шевченко