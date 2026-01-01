А стоило ли менять Кудашова? Почему «Динамо» опять в кризисе и кто в этом виноват

Московское «Динамо», сменив тренера, пока не получает ожидаемого эффекта. По-прежнему в воздухе висит вопрос — стоило ли все-таки убирать Алексея Кудашова? Результаты не изменились, команда прежняя, а хоккей стал гораздо скучнее. К Вячеславу Козлову тоже появляются претензии.
Главный тренер после поражения от ЦСКА внезапно заявил, что декабрьская пауза пошла во вред: игроки вернулись из сборной с травмами и в плохой физической форме, отсюда и проблемы. Этот аргумент показался странным.
После Кубка Первого канала прошло семь матчей, а бело-голубые одержали три победы. Причем сразу после перерыва они обыграли «Спартак». Кроме того, были успехи в матчах с ЦСКА (речь не про вчерашнюю встречу, а предыдущую) и «Локомотивом», а особенность побед в том, что московская команда не пропускала.
Да, за две недели уступили «Барысу», тому же ЦСКА и дважды провалились против минского «Динамо». Но длительных серий поражений нет. Кажется, что аргумент про сборную выглядит довольно натянуто.
Поменялась игра. Козлов сторонник того, что лучше не пропустить, а впереди свой момент всегда будет. И это заметно. Такая перестройка немного сковывает хоккеистов, меняется ход мысли во время матча, особенно у тех, кто привык к совершенно иному. Приходится концентрироваться на других вещах, а это отвлекает.
Стоило ли так меняться? С Козловым все понятно — он так видит игру. Этот вопрос больше к руководству. Пока мы замечаем, что встряска, вызванная сменой тренера, не сделала команду лучше. Да и не могла. Ладно бы Кудашова заменил специалист со стороны, но Козлов-то работал в штабе. Все бы удивились, если бы тренер все развернул на 180 градусов. Как бы он с Кудашовым мог работать?
Пока очень большие вопросы к менеджерам, а не к тренеру и игрокам. Время идет, клуб сделал лишь один обмен, причем довольно спорный. Максим Джиошвили уехал в «Трактор», а вместо него пришел Семен Дер-Аргучинцев. Искали центра, формально такого и позвали, но Козлов сразу заявил, что собирается использовать новичка только на фланге. Очевидно, что Джиошвили лучше подходит под тактику Козлова, а Дер-Аргучинцев не любит и не умеет здорово действовать в обороне.
Но где центр? Где защитники? Из новичков надежда на одного Павла Кудрявцева, который проведет свой первый матч в сезоне только в январе — все это время он был травмирован. Надо искать замену и Седрику Пакетту. Да, он может восстановиться и принести пользу. Но вы же слышали, что сказал Козлов после ЦСКА? Даже неизвестно, когда Пакетт приступит к тренировкам, о сроках возвращения ничего не говорится.
Еще в момент увольнения Кудашова было очевидно, что никакого плана у клуба не было, а Алексей Николаевич просто обострил отношения с менеджерами. Если бы прежний тренер был спокойнее, то все осталось бы как прежде. Да я и слышал настоящие причины увольнения. Они не выдерживают никакой критики. Слабое меньшинство, брал с собой травмированных на выезд, еще какие-то весьма спорные вещи. Ну хорошо, травмированные теперь не ездят с командой. Это как-то сказалось на результатах?
Но кризис бело-голубых начался не вчера, и даже не с увольнения Кудашова. Все пошло прахом, когда клуб покинул Алексей Сопин, который четко понимал, как нужно формировать команду. На его багаже взяли бронзу, но еще в том сезоне началось движение вниз.
И кажется, что дальше будет только хуже.
Алексей Шевченко