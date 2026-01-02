Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
03.01
Флорида
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.24
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
03.01
Анахайм
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
03.01
Ванкувер
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
4
:
Даллас
3
П1
X
П2

Кузнецов может перейти в «Салават Юлаев»

По данным «СЭ», нападающий Евгений Кузнецов в ближайшее время может покинуть «Металлург».

Источник: ХК «Металлург»

В клубе обсуждается расторжение контракта с хоккеистом.

Главный претендент на Кузнецова в случае его выхода на рынок — «Салават Юлаев».

33-летний форвард перешел в магнитогорский клуб в начале октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. На его счету 9 (1+8) очков в 15 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с форвардом в апреле 2025 года.

В НХЛ нападающий играл за «Каролину» и «Вашингтон». С последним в 2018 году Кузнецов выиграл Кубок Стэнли.