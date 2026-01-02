Кузнецов может перейти в «Салават Юлаев»

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с форвардом в апреле 2025 года.