Кузнецов может перейти в «Салават Юлаев»

В клубе обсуждается расторжение контракта с хоккеистом.
Главный претендент на Кузнецова в случае его выхода на рынок — «Салават Юлаев».
33-летний форвард перешел в магнитогорский клуб в начале октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. На его счету 9 (1+8) очков в 15 матчах FONBET чемпионата КХЛ.
Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с форвардом в апреле 2025 года.
В НХЛ нападающий играл за «Каролину» и «Вашингтон». С последним в 2018 году Кузнецов выиграл Кубок Стэнли.