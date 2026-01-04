Браташ стал главным тренером «Адмирала»

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Олег Браташ возглавил владивостокский «Адмирал», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Он сменил на этом посту Леонида Тамбиева, отправленного в отставку в декабре в связи с неудовлетворительными результатами команды. Позднее исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильнур Гизатуллин.
В нынешнем регулярном чемпионате «Адмирал» с 33 очками в 39 матчах занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Браташу 59 лет. Последним местом работы специалиста был воронежский клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Буран». Ранее он возглавлял тольяттинскую «Ладу» с момента возвращения команды в КХЛ в 2023 году. В первом сезоне после возвращения автозаводцы под руководством Браташа вышли в плей-офф с седьмого места в таблице Восточной конференции и уступили в первом раунде Кубка Гагарина омскому «Авангарду». В середине ноября 2024-го специалист покинул пост по обоюдному согласию сторон.
Ранее Браташ руководил олимпийской и молодежной сборными России. На клубном уровне он тренировал молодежные команды ярославского «Локомотива» и московского «Спартака». С «красно-белыми» специалист выиграл Кубок Харламова в сезоне-2013/14 и был признан лучшим тренером Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Также он занимал должность ассистента главного тренера основной команды «Локомотива» и работал тренером вратарей в петербургском СКА.