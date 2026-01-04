Браташ стал главным тренером «Адмирала»

Браташу 59 лет. Последним местом работы специалиста был воронежский клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Буран». Ранее он возглавлял тольяттинскую «Ладу» с момента возвращения команды в КХЛ в 2023 году. В первом сезоне после возвращения автозаводцы под руководством Браташа вышли в плей-офф с седьмого места в таблице Восточной конференции и уступили в первом раунде Кубка Гагарина омскому «Авангарду». В середине ноября 2024-го специалист покинул пост по обоюдному согласию сторон.