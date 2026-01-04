Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
2
:
Динамо Мн
1
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.20
П2
3.69
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
1
:
Авангард
4
Все коэффициенты
П1
83.00
X
19.00
П2
1.09
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.23
П2
2.59
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
05.01
Флорида
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Виннипег
2
П1
X
П2

Браташ стал главным тренером «Адмирала»

Олег Браташ возглавил «Адмирал».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Олег Браташ возглавил владивостокский «Адмирал», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Он сменил на этом посту Леонида Тамбиева, отправленного в отставку в декабре в связи с неудовлетворительными результатами команды. Позднее исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильнур Гизатуллин.

В нынешнем регулярном чемпионате «Адмирал» с 33 очками в 39 матчах занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Браташу 59 лет. Последним местом работы специалиста был воронежский клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Буран». Ранее он возглавлял тольяттинскую «Ладу» с момента возвращения команды в КХЛ в 2023 году. В первом сезоне после возвращения автозаводцы под руководством Браташа вышли в плей-офф с седьмого места в таблице Восточной конференции и уступили в первом раунде Кубка Гагарина омскому «Авангарду». В середине ноября 2024-го специалист покинул пост по обоюдному согласию сторон.

Ранее Браташ руководил олимпийской и молодежной сборными России. На клубном уровне он тренировал молодежные команды ярославского «Локомотива» и московского «Спартака». С «красно-белыми» специалист выиграл Кубок Харламова в сезоне-2013/14 и был признан лучшим тренером Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Также он занимал должность ассистента главного тренера основной команды «Локомотива» и работал тренером вратарей в петербургском СКА.