Дубль Кадейкина помог «Трактору» обыграть минское «Динамо» в матче КХЛ

«Трактор» набрал 42 очка и идет на шестом месте в таблице Восточной конференции. «Динамо» (57 очков) располагается на второй позиции на Западе. В следующем матче минская команда 6 января встретится на выезде с московским ЦСКА, а челябинцы в тот же день примут екатеринбургский «Автомобилист».