Дубль Кадейкина помог «Трактору» обыграть минское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, закончилась победой хозяев со счетом 5:4 (2:1, 2:1, 1:2). У победителей отличились Андрей Светлаков (11-я минута), Михаил Григоренко (20), Александр Кадейкин (21; 54) и Василий Глотов (22). Авторами голов гостей стали Алекс Лимож (18; 56), Виталий Пинчук (34) и Сергей Кузнецов (45).
«Трактор» набрал 42 очка и идет на шестом месте в таблице Восточной конференции. «Динамо» (57 очков) располагается на второй позиции на Западе. В следующем матче минская команда 6 января встретится на выезде с московским ЦСКА, а челябинцы в тот же день примут екатеринбургский «Автомобилист».
В другом матче новосибирская «Сибирь» на своем льду уступила омскому «Авангарду» со счетом 2:5 (1:1, 1:3, 0:1).
Ярослав Люзенков
Ги Буше
Антон Красоткин
(00:00-57:44)
Андрей Мишуров
Антон Красоткин
(58:03-58:12)
Антон Красоткин
(59:04-59:23)
Антон Красоткин
(c 59:55)
04:08
Михаил Абрамов
(Семен Кошелев, Антон Косолапов)
10:27
Эндрю Потуральски
(Джозеф Чеккони)
20:53
Константин Окулов
(Дмитрий Рашевский)
28:25
Константин Окулов
29:10
Иван Чехович
30:40
Семен Чистяков
(Дмитрий Рашевский, Николай Прохоркин)
30:53
Артем Блажиевский
33:26
Семен Чистяков
34:18
Антон Косолапов
(Тэйлор Бек, Егор Аланов)
35:15
Командный штраф
59:04
Дамир Шарипзянов
(Николай Прохоркин, Константин Окулов)
59:18
Вячеслав Войнов
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит