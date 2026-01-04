Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
3
:
Автомобилист
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
50.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
4
:
Спартак
2
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.80
П2
10.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
7.78
X
4.40
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.60
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.40
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
05.01
Флорида
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.40
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
05.01
Нью-Джерси
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
05.01
Чикаго
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
4.39
X
4.80
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2

Дубль Кадейкина помог «Трактору» обыграть минское «Динамо» в матче КХЛ

«Трактор» обыграл минское «Динамо» в матче регулярки.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 17, 4.01.2026, 14:00
Трактор
5
Динамо Мн
4

Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, закончилась победой хозяев со счетом 5:4 (2:1, 2:1, 1:2). У победителей отличились Андрей Светлаков (11-я минута), Михаил Григоренко (20), Александр Кадейкин (21; 54) и Василий Глотов (22). Авторами голов гостей стали Алекс Лимож (18; 56), Виталий Пинчук (34) и Сергей Кузнецов (45).

«Трактор» набрал 42 очка и идет на шестом месте в таблице Восточной конференции. «Динамо» (57 очков) располагается на второй позиции на Западе. В следующем матче минская команда 6 января встретится на выезде с московским ЦСКА, а челябинцы в тот же день примут екатеринбургский «Автомобилист».

В другом матче новосибирская «Сибирь» на своем льду уступила омскому «Авангарду» со счетом 2:5 (1:1, 1:3, 0:1).

Сибирь
2:5
1:1, 1:3, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
4.01.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11650 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Ги Буше
Вратари
Антон Красоткин
(00:00-57:44)
Андрей Мишуров
Антон Красоткин
(58:03-58:12)
Антон Красоткин
(59:04-59:23)
Антон Красоткин
(c 59:55)
1-й период
04:08
Михаил Абрамов
(Семен Кошелев, Антон Косолапов)
10:27
Эндрю Потуральски
(Джозеф Чеккони)
2-й период
20:53
Константин Окулов
(Дмитрий Рашевский)
28:25
Константин Окулов
29:10
Иван Чехович
30:40
Семен Чистяков
(Дмитрий Рашевский, Николай Прохоркин)
30:53
Артем Блажиевский
33:26
Семен Чистяков
34:18
Антон Косолапов
(Тэйлор Бек, Егор Аланов)
35:15
Командный штраф
3-й период
59:04
Дамир Шарипзянов
(Николай Прохоркин, Константин Окулов)
59:18
Вячеслав Войнов
Статистика
Сибирь
Авангард
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит