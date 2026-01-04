Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.60
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
05.01
Флорида
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.74
X
4.40
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
05.01
Нью-Джерси
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.30
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
05.01
Чикаго
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.80
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2

«Локомотив» одержал четвертую победу над ЦСКА в сезоне КХЛ

Железнодорожники обыграли армейцев в серии буллитов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в серии буллитов одержал победу над московским ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. Заброшенной шайбой в составе ЦСКА отметился Денис Зернов (43-я минута), у «Локомотива» отличился Байрон Фрэз (13). Автором победного буллита стал Артур Каюмов.

«Локомотив» в четвертый раз в текущем регулярном чемпионате победил ЦСКА. Летом армейцев возглавил Игорь Никитин, который в прошлом сезоне привел ярославскую команду к первой в истории победе в Кубке Гагарина.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 58 очков в 43 встречах. ЦСКА занимает шестое место на Западе. В активе команды 48 очков после 43 игр.

Следующий матч «Локомотив» проведет 6 января на выезде с магнитогорским «Металлургом», ЦСКА в этот же день примет минское «Динамо».

ЦСКА
1:2
0:1, 0:0, 1:0, 0:0
Б
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
4.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Игорь Никитин
Боб Хартли
Вратари
Дмитрий Гамзин
Даниил Исаев
1-й период
08:42
Никита Кирьянов
12:52
Байрон Фрэз
(Рихард Паник, Александр Елесин)
2-й период
23:53
Байрон Фрэз
34:11
Александр Елесин
3-й период
40:27
Николай Коваленко
42:47
Денис Зернов
(Денис Гурьянов)
Овертайм
64:42
Мартин Гернат
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Статистика
ЦСКА
Локомотив
Штрафное время
2
8
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит