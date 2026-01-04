«Локомотив» одержал четвертую победу над ЦСКА в сезоне КХЛ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в серии буллитов одержал победу над московским ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. Заброшенной шайбой в составе ЦСКА отметился Денис Зернов (43-я минута), у «Локомотива» отличился Байрон Фрэз (13). Автором победного буллита стал Артур Каюмов.
«Локомотив» в четвертый раз в текущем регулярном чемпионате победил ЦСКА. Летом армейцев возглавил Игорь Никитин, который в прошлом сезоне привел ярославскую команду к первой в истории победе в Кубке Гагарина.
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 58 очков в 43 встречах. ЦСКА занимает шестое место на Западе. В активе команды 48 очков после 43 игр.
Следующий матч «Локомотив» проведет 6 января на выезде с магнитогорским «Металлургом», ЦСКА в этот же день примет минское «Динамо».
Игорь Никитин
Боб Хартли
Дмитрий Гамзин
Даниил Исаев
08:42
Никита Кирьянов
12:52
Байрон Фрэз
(Рихард Паник, Александр Елесин)
23:53
Байрон Фрэз
34:11
Александр Елесин
40:27
Николай Коваленко
42:47
Денис Зернов
(Денис Гурьянов)
64:42
Мартин Гернат
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит