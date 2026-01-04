«Спартак» одержал победу над «Торпедо» со счетом 7:6 в матче КХЛ

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 7:6 (2:3, 2:2, 3:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Даниил Орлов (16-я и 31-я минуты), по разу отличились Дмитрий Соловьев (8), Никита Коростелев (32), Лукас Локхарт (51), Нэйтан Тодд (54) и Михаил Мальцев (58). У «Торпедо» шайбы забросили Василий Атанасов (4, 52), Антон Сизов (6), Егор Виноградов (20), Даниил Журавлев (26) и Максим Летунов (36).