«Спартак» одержал победу над «Торпедо» со счетом 7:6 в матче КХЛ

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» дома уступило московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 7:6 (2:3, 2:2, 3:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Даниил Орлов (16-я и 31-я минуты), по разу отличились Дмитрий Соловьев (8), Никита Коростелев (32), Лукас Локхарт (51), Нэйтан Тодд (54) и Михаил Мальцев (58). У «Торпедо» шайбы забросили Василий Атанасов (4, 52), Антон Сизов (6), Егор Виноградов (20), Даниил Журавлев (26) и Максим Летунов (36).
«Торпедо» (50 очков) занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (47) располагается на восьмом месте.
В следующем матче «Торпедо» примет астанинский «Барыс», «Спартак» на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью». Обе встречи состоятся 6 января.
В другом матче ярославский «Локомотив» на выезде обыграл московский ЦСКА в серии буллитов со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Алексей Исаков
Алексей Жамнов
Иван Кульбаков
(00:00-58:02)
Александр Георгиев
02:41
Джоуи Кин
02:41
Дмитрий Соловьев
03:29
Василий Атанасов
(Егор Соколов, Егор Виноградов)
05:20
Антон Сизов
(Егор Виноградов)
07:23
Дмитрий Соловьев
(Данил Пивчулин, Демид Мансуров)
07:54
Иван Морозов
13:44
Бобби Нарделла
15:31
Даниил Орлов
(Андрей Миронов, Нэйтан Тодд)
16:52
Богдан Конюшков
17:50
Никита Коростелев
19:38
Егор Виноградов
(Владимир Ткачев, Богдан Конюшков)
23:48
Джоуи Кин
25:47
Даниил Журавлев
(Амир Гараев)
28:54
Андрей Белевич
30:22
Даниил Орлов
(Михаил Мальцев)
30:57
Андрей Белевич
31:37
Никита Коростелев
(Адам Ружичка, Герман Рубцов)
35:25
Максим Летунов
(Сергей Гончарук)
41:07
Александр Беляев
49:13
Сергей Бойков
50:34
Лукас Локхарт
(Андрей Миронов, Нэйтан Тодд)
51:49
Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Владислав Фирстов)
53:26
Нэйтан Тодд
57:44
Михаил Мальцев
(Нэйтан Тодд, Андрей Миронов)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит