Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
05.01
Флорида
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.74
X
4.40
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
05.01
Нью-Джерси
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.30
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
05.01
Чикаго
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.80
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2

«Спартак» одержал победу над «Торпедо» со счетом 7:6 в матче КХЛ

«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ с 13 шайбами.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» дома уступило московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 7:6 (2:3, 2:2, 3:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Даниил Орлов (16-я и 31-я минуты), по разу отличились Дмитрий Соловьев (8), Никита Коростелев (32), Лукас Локхарт (51), Нэйтан Тодд (54) и Михаил Мальцев (58). У «Торпедо» шайбы забросили Василий Атанасов (4, 52), Антон Сизов (6), Егор Виноградов (20), Даниил Журавлев (26) и Максим Летунов (36).

«Торпедо» (50 очков) занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (47) располагается на восьмом месте.

В следующем матче «Торпедо» примет астанинский «Барыс», «Спартак» на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью». Обе встречи состоятся 6 января.

В другом матче ярославский «Локомотив» на выезде обыграл московский ЦСКА в серии буллитов со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Торпедо
6:7
3:2, 2:2, 1:3
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
4.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Алексей Исаков
Алексей Жамнов
Вратари
Иван Кульбаков
(00:00-58:02)
Александр Георгиев
1-й период
02:41
Джоуи Кин
02:41
Дмитрий Соловьев
03:29
Василий Атанасов
(Егор Соколов, Егор Виноградов)
05:20
Антон Сизов
(Егор Виноградов)
07:23
Дмитрий Соловьев
(Данил Пивчулин, Демид Мансуров)
07:54
Иван Морозов
13:44
Бобби Нарделла
15:31
Даниил Орлов
(Андрей Миронов, Нэйтан Тодд)
16:52
Богдан Конюшков
17:50
Никита Коростелев
19:38
Егор Виноградов
(Владимир Ткачев, Богдан Конюшков)
2-й период
23:48
Джоуи Кин
25:47
Даниил Журавлев
(Амир Гараев)
28:54
Андрей Белевич
30:22
Даниил Орлов
(Михаил Мальцев)
30:57
Андрей Белевич
31:37
Никита Коростелев
(Адам Ружичка, Герман Рубцов)
35:25
Максим Летунов
(Сергей Гончарук)
3-й период
41:07
Александр Беляев
49:13
Сергей Бойков
50:34
Лукас Локхарт
(Андрей Миронов, Нэйтан Тодд)
51:49
Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Владислав Фирстов)
53:26
Нэйтан Тодд
57:44
Михаил Мальцев
(Нэйтан Тодд, Андрей Миронов)
Статистика
Торпедо
Спартак
Штрафное время
10
12
Голы в большинстве
3
5
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит