В КХЛ назвали лучших игроков недели

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев, защитник череповецкой «Северстали» Никита Камалов и нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров признаны лучшими игроками 16-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Исаев, который признан лучшим вратарем в пятый раз в карьере, на минувшей неделе одержал одну победу в двух матчах с коэффициентом надежности 0,48. По воротам Исаева было нанесено 52 броска, из которых он отразил 98,08%. В матче с «Торпедо» (1:0) Исаев сыграл на ноль, а в игре с московским ЦСКА (2:1) одержал победу в серии буллитов.
Камалов впервые в карьере признан лучшим защитником. Он оформил три результативные передачи в двух матчах при показателе полезности «+3». Канцеров признан лучшим нападающим недели во второй раз в карьере. В двух встречах он записал на свой счет 6 очков (3+3) с показателем полезности «+5».
Защитник казанского «Ак Барса» Степан Терехов во второй раз в карьере признан лучшим новичком недели. Он отдал голевую передачу в двух встречах недели при показателе полезности «+2». На его счету также два блокированных броска.