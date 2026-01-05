В КХЛ назвали лучших игроков недели

Исаев, который признан лучшим вратарем в пятый раз в карьере, на минувшей неделе одержал одну победу в двух матчах с коэффициентом надежности 0,48. По воротам Исаева было нанесено 52 броска, из которых он отразил 98,08%. В матче с «Торпедо» (1:0) Исаев сыграл на ноль, а в игре с московским ЦСКА (2:1) одержал победу в серии буллитов.