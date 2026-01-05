Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.66
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.49
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2

В КХЛ назвали лучших игроков недели

Исаева, Камалова и Канцерова признали лучшими игроками 16-й недели КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев, защитник череповецкой «Северстали» Никита Камалов и нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров признаны лучшими игроками 16-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.

Исаев, который признан лучшим вратарем в пятый раз в карьере, на минувшей неделе одержал одну победу в двух матчах с коэффициентом надежности 0,48. По воротам Исаева было нанесено 52 броска, из которых он отразил 98,08%. В матче с «Торпедо» (1:0) Исаев сыграл на ноль, а в игре с московским ЦСКА (2:1) одержал победу в серии буллитов.

Камалов впервые в карьере признан лучшим защитником. Он оформил три результативные передачи в двух матчах при показателе полезности «+3». Канцеров признан лучшим нападающим недели во второй раз в карьере. В двух встречах он записал на свой счет 6 очков (3+3) с показателем полезности «+5».

Защитник казанского «Ак Барса» Степан Терехов во второй раз в карьере признан лучшим новичком недели. Он отдал голевую передачу в двух встречах недели при показателе полезности «+2». На его счету также два блокированных броска.