Агент Кузнецова назвал логичным переход хоккеиста в «Салават Юлаев»

«Отрезок в “Металлурге” мог быть намного лучше. Переход в “Салават Юлаев” считаю логичным. Как только появилась такая возможность, мы обратились в “Металлург”, который пошел нам навстречу и отпустил. Полное уважение руководству магнитогорского клуба, в течение всего контракта Кузнецова, который у него был, они выполняли все свои обещания», — сказал Бабаев.