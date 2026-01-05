Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.01
Вашингтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. НХЛ
06.01
Рейнджерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
06.01
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Вегас
2
П1
X
П2

Агент Кузнецова назвал логичным переход хоккеиста в «Салават Юлаев»

Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев выразил благодарность руководству «Металлурга», которое выполнило все свои обещания перед 33‑летним хоккеистом. Его слова передает «Матч ТВ».

Источник: ХК "Металлург"

«Отрезок в “Металлурге” мог быть намного лучше. Переход в “Салават Юлаев” считаю логичным. Как только появилась такая возможность, мы обратились в “Металлург”, который пошел нам навстречу и отпустил. Полное уважение руководству магнитогорского клуба, в течение всего контракта Кузнецова, который у него был, они выполняли все свои обещания», — сказал Бабаев.

3 января магнитогорский «Металлург» поместил 33-летнего форварда в список отказов. «Салават Юлаев» оказался единственным клубом, который подал соответствующую заявку, и теперь Кузнецов пополнит состав уфимской команды.

В текущем сезоне Кузнецов провел за «Металлург» 15 матчей, набрав девять (1+8) очков.

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» 1 октября. 3 ноября хоккеист не был включен в заявку на матч с «Шанхайскими Драконами», игра завершилась победой магнитогорской команды со счетом 6:1.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.