Конец карьеры или шанс на возрождение? Что ждать от Кузнецова в «Салавате»

Евгений Кузнецов официально стал игроком «Салавата Юлаева», забравшего нападающего из списка отказов. Изначально было понятно, что других претендентов на него не появится. Сторона игрока заранее решила все вопросы, договорившись с командой, где ему себя проще проявить.
В «Металлурге» Кузнецов оказался через голову Андрея Разина и, блеснув поначалу в нескольких матчах, не сделал уральцев сильнее. У них и без него все складывается замечательно. Тогда как в Уфе явный дефицит мастерства в линии нападения. Достаточно вспомнить недавние эпизоды «Зеленого дерби». Не уступая, а порой и превосходя соперника в движении, агрессии и бросковой активности, «Салават Юлаев» имел явные проблемы с реализацией. Такая картина повторяется из раза в раз.
Больших ожиданий от этого перехода строить не стоит. Хочется, чтобы сам форвард напомнил о том, что он все еще большой талант, и постарался получить удовольствие от хоккея. Кузнецов не такой быстрый и взрывной игрок, но за счет игрового интеллекта вполне может быть эффективен. В отличие от «Металлурга», в уфимской команде работают с теми, кто есть. Другого выбора в текущей ситуации нет.
За исключением Шелдона Ремпала и Александра Жаровского, нападающих высокого уровня в команде не найти. Кузнецову есть что дать своей новой команде. Год назад Евгений, выступая в СКА, в игровом плане серьезно повлиял на молодого Ивана Демидова. Сейчас то же самое он может проделать с Жаровским.
Логичный вопрос о том, способен ли Кузнецов в своем нынешнем состоянии потянуть все требования, предъявляемые к центральному нападающему, никуда не делся. Но в «Салавате» есть и не очень быстрые игроки, а в крайнем случае Евгения можно отправить на фланг. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов умеет находить подход к разным персонажам. В том числе к тем, на кого махнули рукой в других клубах. Чего стоит только пример Александра Хохлачева, ожившего в Уфе. Пребывание в категории «сбитые летчики» может восприниматься с обидой. Однако это еще не конец, а новая мотивация.