Конец карьеры или шанс на возрождение? Что ждать от Кузнецова в «Салавате»

Логичный вопрос о том, способен ли Кузнецов в своем нынешнем состоянии потянуть все требования, предъявляемые к центральному нападающему, никуда не делся. Но в «Салавате» есть и не очень быстрые игроки, а в крайнем случае Евгения можно отправить на фланг. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов умеет находить подход к разным персонажам. В том числе к тем, на кого махнули рукой в других клубах. Чего стоит только пример Александра Хохлачева, ожившего в Уфе. Пребывание в категории «сбитые летчики» может восприниматься с обидой. Однако это еще не конец, а новая мотивация.