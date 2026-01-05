Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
2
:
Динамо М
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
10.50
П2
95.00
Хоккей. НХЛ
06.01
Вашингтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.40
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
06.01
Рейнджерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
06.01
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
06.01
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.20
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
06.01
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Конец карьеры или шанс на возрождение? Что ждать от Кузнецова в «Салавате»

Точно должно быть проще, чем в «Магнитке».

Источник: Спорт-Экспресс

Евгений Кузнецов официально стал игроком «Салавата Юлаева», забравшего нападающего из списка отказов. Изначально было понятно, что других претендентов на него не появится. Сторона игрока заранее решила все вопросы, договорившись с командой, где ему себя проще проявить.

В «Металлурге» Кузнецов оказался через голову Андрея Разина и, блеснув поначалу в нескольких матчах, не сделал уральцев сильнее. У них и без него все складывается замечательно. Тогда как в Уфе явный дефицит мастерства в линии нападения. Достаточно вспомнить недавние эпизоды «Зеленого дерби». Не уступая, а порой и превосходя соперника в движении, агрессии и бросковой активности, «Салават Юлаев» имел явные проблемы с реализацией. Такая картина повторяется из раза в раз.

Больших ожиданий от этого перехода строить не стоит. Хочется, чтобы сам форвард напомнил о том, что он все еще большой талант, и постарался получить удовольствие от хоккея. Кузнецов не такой быстрый и взрывной игрок, но за счет игрового интеллекта вполне может быть эффективен. В отличие от «Металлурга», в уфимской команде работают с теми, кто есть. Другого выбора в текущей ситуации нет.

За исключением Шелдона Ремпала и Александра Жаровского, нападающих высокого уровня в команде не найти. Кузнецову есть что дать своей новой команде. Год назад Евгений, выступая в СКА, в игровом плане серьезно повлиял на молодого Ивана Демидова. Сейчас то же самое он может проделать с Жаровским.

Логичный вопрос о том, способен ли Кузнецов в своем нынешнем состоянии потянуть все требования, предъявляемые к центральному нападающему, никуда не делся. Но в «Салавате» есть и не очень быстрые игроки, а в крайнем случае Евгения можно отправить на фланг. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов умеет находить подход к разным персонажам. В том числе к тем, на кого махнули рукой в других клубах. Чего стоит только пример Александра Хохлачева, ожившего в Уфе. Пребывание в категории «сбитые летчики» может восприниматься с обидой. Однако это еще не конец, а новая мотивация.