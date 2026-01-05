Зарплата Кузнецова после перехода в «Салават Юлаев» увеличилась вдвое

По информации «Матч ТВ», Кузнецов заработает в новом клубе 10 миллионов рублей за оставшуюся часть сезона.
«Зарплата Кузнецова в новой команде составляет 10 миллионов рублей. Таким образом, оклад хоккеиста увеличился вдвое: в “Металлурге” его зарплата составляла ту же сумму, но за весь сезон. Также в соглашении прописаны существенные бонусы, однако они практически невыполнимы, поэтому в расчете сторонами особо не учитывались», — пишет источник.
В составе «Металлурга» Кузнецов в нынешнем сезоне КХЛ провел 15 матчей, в которых набрал 8 очков (1 гол, 8 ассистов). «Салават Юлаев» занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 40 очков за 42 матча.