Зарплата Кузнецова после перехода в «Салават Юлаев» увеличилась вдвое

«Зарплата Кузнецова в новой команде составляет 10 миллионов рублей. Таким образом, оклад хоккеиста увеличился вдвое: в “Металлурге” его зарплата составляла ту же сумму, но за весь сезон. Также в соглашении прописаны существенные бонусы, однако они практически невыполнимы, поэтому в расчете сторонами особо не учитывались», — пишет источник.