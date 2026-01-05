Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.01
Вашингтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
06.01
Рейнджерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.10
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
06.01
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
06.01
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
06.01
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.15
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо М
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Зарплата Кузнецова после перехода в «Салават Юлаев» увеличилась вдвое

Сегодня, 5 января, было официально объявлено, что 33-летний хоккеист Евгений Кузнецов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Источник: ХК «Металлург»

По информации «Матч ТВ», Кузнецов заработает в новом клубе 10 миллионов рублей за оставшуюся часть сезона.

«Зарплата Кузнецова в новой команде составляет 10 миллионов рублей. Таким образом, оклад хоккеиста увеличился вдвое: в “Металлурге” его зарплата составляла ту же сумму, но за весь сезон. Также в соглашении прописаны существенные бонусы, однако они практически невыполнимы, поэтому в расчете сторонами особо не учитывались», — пишет источник.

В составе «Металлурга» Кузнецов в нынешнем сезоне КХЛ провел 15 матчей, в которых набрал 8 очков (1 гол, 8 ассистов). «Салават Юлаев» занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 40 очков за 42 матча.