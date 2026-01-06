Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
1
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
6.96
X
4.10
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор
2
:
Автомобилист
1
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.69
П2
12.25
Хоккей. НХЛ
07.01
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.10
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
07.01
Баффало
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
07.01
Каролина
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
07.01
Тампа-Бэй
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
07.01
Филадельфия
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
07.01
Торонто
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.20
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Юта
3
П1
X
П2

Хоккеист «Автомобилиста» вошел в состав сборной Франции на Олимпиаду

Хоккеист «Автомобилиста» Да Коста вошел в состав сборной Франции на Олимпиаду.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста и форвард «Монреаль Канадиенс» Александр Тексье вошли в окончательный состав сборной Франции по хоккею на Олимпиаду 2026 года, сообщается на сайте Французской федерации хоккея (FFHG).

Также в состав команды вошел бывший защитник «Сочи» и нижнекамского «Нефтехимика» Йоанн Овитю.

Да Косте 36 лет. В КХЛ, помимо «Автомобилиста», он представлял московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Всего на его счету 602 матча в лиге. Тексье 26 лет, он выступает за «Монреаль» с 2025 года. Ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) француз играл за «Сент-Луис Блюз» и «Коламбус Блю Джекетс».

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в хоккейном турнире Игр. В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняли французы.

В мае 2024 года выступавший за петербургский баскетбольный клуб «Зенит» французский защитник Томас Эртель не попал в состав национальной команды на домашние Игры-2024. В 2022 году президент Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта заявил, что Эртель пожизненно отстранен от выступлений за сборную Франции из-за перехода в российский клуб. При этом в социальных сетях француз заявил, что ему безразлична критика решения играть за «Зенит».