Хоккеист «Автомобилиста» вошел в состав сборной Франции на Олимпиаду

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в хоккейном турнире Игр. В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняли французы.