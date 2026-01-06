Ричмонд
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
0
:
Авангард
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
0
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.90
П2
3.47
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
0
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
07.01
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.10
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
07.01
Баффало
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
07.01
Каролина
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
07.01
Тампа-Бэй
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
07.01
Филадельфия
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
07.01
Торонто
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
07.01
Виннипег
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
07.01
Эдмонтон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.27
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Детройт
5
П1
X
П2

Гол Джиошвили помог «Трактору» обыграть «Автомобилист» в матче КХЛ

«Трактор» со счетом 3:0 обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Челябинске завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе «Трактора» шайбы забросили Максим Джиошвили (19-я минута) и Джошуа Ливо (29, 60). У «Автомобилиста» отличился Александр Шаров (32).

Для Джиошвили этот гол стал дебютным в составе «Трактора» — он забил его в шестой игре после перехода в команду. Форвард присоединился к челябинцам в результате обмена с московским «Динамо», в которое отправился нападающий Семен Дер-Аргучинцев.

«Трактор» (44 очка) занимает пятое место в таблице Восточной конференции, где «Автомобилист» (49) идет четвертым.

В следующем матче «Трактор» примет хабаровский «Амур» 9 января. Днем ранее «Автомобилист» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» на льду соперника.

В другом матче новосибирская «Сибирь» на домашнем льду обыграла владивостокский «Адмирал» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). Форвард хозяев Сергей Широков оформил дубль и стал седьмым игроком, забросившим 250 шайб в КХЛ.

Трактор
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
6.01.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Николай Заварухин
Вратари
Сергей Мыльников
Евгений Аликин
(00:00-58:24)
Евгений Аликин
(c 59:31)
1-й период
11:23
Владимир Жарков
18:04
Максим Джиошвили
(Джордан Гросс, Василий Глотов)
2-й период
25:00
Никита Трямкин
28:37
Джош Ливо
(Виталий Кравцов, Джордан Гросс)
31:47
Александр Шаров
(Стефан Да Коста, Юрий Паутов)
3-й период
44:12
Александр Кадейкин
44:34
Кертис Волк
59:31
Джош Ливо
(Андрей Светлаков, Логан Дэй)
59:31
Стефан Да Коста
59:31
Стефан Да Коста
Статистика
Трактор
Автомобилист
Штрафное время
4
33
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит