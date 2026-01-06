Гол Джиошвили помог «Трактору» обыграть «Автомобилист» в матче КХЛ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе «Трактора» шайбы забросили Максим Джиошвили (19-я минута) и Джошуа Ливо (29, 60). У «Автомобилиста» отличился Александр Шаров (32).
Для Джиошвили этот гол стал дебютным в составе «Трактора» — он забил его в шестой игре после перехода в команду. Форвард присоединился к челябинцам в результате обмена с московским «Динамо», в которое отправился нападающий Семен Дер-Аргучинцев.
«Трактор» (44 очка) занимает пятое место в таблице Восточной конференции, где «Автомобилист» (49) идет четвертым.
В следующем матче «Трактор» примет хабаровский «Амур» 9 января. Днем ранее «Автомобилист» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» на льду соперника.
В другом матче новосибирская «Сибирь» на домашнем льду обыграла владивостокский «Адмирал» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). Форвард хозяев Сергей Широков оформил дубль и стал седьмым игроком, забросившим 250 шайб в КХЛ.
Евгений Корешков
Николай Заварухин
Сергей Мыльников
Евгений Аликин
(00:00-58:24)
Евгений Аликин
(c 59:31)
11:23
Владимир Жарков
18:04
Максим Джиошвили
(Джордан Гросс, Василий Глотов)
25:00
Никита Трямкин
28:37
Джош Ливо
(Виталий Кравцов, Джордан Гросс)
31:47
Александр Шаров
(Стефан Да Коста, Юрий Паутов)
44:12
Александр Кадейкин
44:34
Кертис Волк
59:31
Джош Ливо
(Андрей Светлаков, Логан Дэй)
59:31
Стефан Да Коста
59:31
Стефан Да Коста
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит