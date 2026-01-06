Ричмонд
Шипачев первым сыграл 1 100 матчей в Континентальной хоккейной лиге

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев принял участие в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА и первым достиг отметки в 1 100 игр в истории турнира.

Источник: РИА "Новости"

В регулярных чемпионатах КХЛ на счету Шипачева 928 встреч, в плей-офф — 172. По первому показателю он является рекордсменом лиги, по второму занимает четвертое место.

Шипачеву 38 лет, он является лучшим бомбардиром (998) и ассистентом (684) КХЛ. Также форвард занимает второе место в списке лучших снайперов лиги (314), уступая только Сергею Мозякину (419). Шипачев является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).

