Шипачев первым сыграл 1 100 матчей в Континентальной хоккейной лиге

Шипачеву 38 лет, он является лучшим бомбардиром (998) и ассистентом (684) КХЛ. Также форвард занимает второе место в списке лучших снайперов лиги (314), уступая только Сергею Мозякину (419). Шипачев является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).