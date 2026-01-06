Матч лидеров КХЛ завершился победой «Металлурга» в овертайме

Магнитогорский «Металлург» переиграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата «Фонбент» — КХЛ. Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:4 в овертайме.
У «Металлурга» отличились Люк Джонсон (26), Андрей Козлов (46), Дмитрий Силантьев (50), Макар Хабаров (56) и Валерий Орехов (65).
У «Локомотива» голы забили Никита Черепанов (4), Максим Шалунов (20) и Артур Каюмов (48) и Мартин Гернат (60).
«Металлург» занимает первую строчку в Восточной конференции, набрав 66 очков в 41 матче. «Локомотив», действующий чемпион КХЛ, лидирует на Западе с 59 очками в 44 встречах.
Ранее на этой неделе магнитогорский клуб отказался от обладателя Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который затем подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Андрей Разин
Боб Хартли
Илья Набоков
Даниил Исаев
03:50
Никита Черепанов
(Максим Березкин)
19:24
Максим Шалунов
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
23:33
Даниил Мисюль
25:15
Люк Джонсон
(Сергей Толчинский, Даниил Вовченко)
28:06
Валерий Орехов
28:53
Максим Березкин
33:15
Роман Канцеров
33:15
Байрон Фрэз
45:54
Андрей Козлов
(Даниил Вовченко)
47:05
Артур Каюмов
(Максим Шалунов)
47:52
Александр Полунин
49:03
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Никита Михайлис)
52:41
Максим Шалунов
55:46
Макар Хабаров
(Никита Коротков, Егор Коробкин)
59:12
Мартин Гернат
(Андрей Сергеев, Артур Каюмов)
64:51
Валерий Орехов
(Никита Михайлис)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит