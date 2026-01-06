Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.01
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.05
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
07.01
Баффало
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
07.01
Каролина
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
07.01
Тампа-Бэй
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.30
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
07.01
Филадельфия
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
07.01
Торонто
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
07.01
Виннипег
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
07.01
Эдмонтон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
07.01
Сан-Хосе
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
07.01
Сиэтл
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.30
П2
2.34
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2

Хоккеиста «Локомотива» вызвали в сборную Словакии на Олимпийские игры

Хоккеист «Локомотива» Гернат вызван в сборную Словакии на Олимпийские игры.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат попал в заявку сборной Словакии на Олимпийские игры 2026 года, сообщил главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Боб Хартли.

Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо 6—22 февраля.

«Да, его вызвали, он поедет на Олимпиаду», — сказал Хартли на пресс-конференции, видео которой опубликовано на странице магнитогорского «Металлурга» в соцсети «ВКонтакте».

Гернат выступает за «Локомотив» с 2023 года. На счету 32-летнего словака в текущем сезоне 25 очков (9 голов + 16 передач) в 43 матчах.