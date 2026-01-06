Хоккеиста «Локомотива» вызвали в сборную Словакии на Олимпийские игры

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат попал в заявку сборной Словакии на Олимпийские игры 2026 года, сообщил главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Боб Хартли.
Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо
«Да, его вызвали, он поедет на Олимпиаду», — сказал Хартли на пресс-конференции, видео которой опубликовано на странице магнитогорского «Металлурга» в соцсети «ВКонтакте».
Гернат выступает за «Локомотив» с 2023 года. На счету 32-летнего словака в текущем сезоне 25 очков (9 голов + 16 передач) в 43 матчах.