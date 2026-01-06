«Спартак» обыграл «Северсталь» в 200-м матче под руководством Жамнова

Встреча прошла в присутствии 5 536 зрителей.
У «Спартака» дубль оформил Нэйтан Тодд (37-я и 48-я минуты). В составе «Северстали» гол забил Адам Лишка (60).
«Спартак» провел 200-й матч под руководством Алексея Жамнова. За всю историю больше матчей во главе команды провели только Борис Майоров (273), Александр Якушев (246) и Борис Кулагин (229).
«Северсталь» занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции с 57 очками в 43 матчах. «Спартак» идет на 7-й позиции, набрав 49 очков по итогам 42 проведенных встреч. В следующем матче «Северсталь» примет минское «Динамо» 8 января, «Спартак» 11 января сыграет в гостях против московского ЦСКА.
Андрей Козырев
Алексей Жамнов
Александр Самойлов
(00:00-22:21)
Артем Загидулин
Всеволод Скотников
(22:21-58:18)
04:04
Командный штраф
04:45
Джоуи Кин
10:58
Макар Фомин
13:44
Михаил Ильин
33:24
Даниил Соболев
36:52
Нэйтан Тодд
(Михаил Мальцев)
47:07
Нэйтан Тодд
(Кристиан Ярош, Михаил Мальцев)
51:08
Командный штраф
55:17
Никита Камалов
55:17
Александр Беляев
59:46
Адам Лишка
(Иван Подшивалов, Руслан Абросимов)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
