«Спартак» обыграл «Северсталь» в 200-м матче под руководством Жамнова

«Северсталь» занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции с 57 очками в 43 матчах. «Спартак» идет на 7-й позиции, набрав 49 очков по итогам 42 проведенных встреч. В следующем матче «Северсталь» примет минское «Динамо» 8 января, «Спартак» 11 января сыграет в гостях против московского ЦСКА.