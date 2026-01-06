Ричмонд
«Спартак» обыграл «Северсталь» в 200-м матче под руководством Жамнова

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 2:1 победил череповецкую «Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Соцсети

Встреча прошла в присутствии 5 536 зрителей.

У «Спартака» дубль оформил Нэйтан Тодд (37-я и 48-я минуты). В составе «Северстали» гол забил Адам Лишка (60).

«Спартак» провел 200-й матч под руководством Алексея Жамнова. За всю историю больше матчей во главе команды провели только Борис Майоров (273), Александр Якушев (246) и Борис Кулагин (229).

«Северсталь» занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции с 57 очками в 43 матчах. «Спартак» идет на 7-й позиции, набрав 49 очков по итогам 42 проведенных встреч. В следующем матче «Северсталь» примет минское «Динамо» 8 января, «Спартак» 11 января сыграет в гостях против московского ЦСКА.

Северсталь
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
6.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Алексей Жамнов
Вратари
Александр Самойлов
(00:00-22:21)
Артем Загидулин
Всеволод Скотников
(22:21-58:18)
1-й период
04:04
Командный штраф
04:45
Джоуи Кин
10:58
Макар Фомин
13:44
Михаил Ильин
2-й период
33:24
Даниил Соболев
36:52
Нэйтан Тодд
(Михаил Мальцев)
3-й период
47:07
Нэйтан Тодд
(Кристиан Ярош, Михаил Мальцев)
51:08
Командный штраф
55:17
Никита Камалов
55:17
Александр Беляев
59:46
Адам Лишка
(Иван Подшивалов, Руслан Абросимов)
Статистика
Северсталь
Спартак
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит