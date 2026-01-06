«Торпедо» одержало волевую победу над «Барысом», прервав серию из четырех поражений

Хозяева дважды уступали в счете походу встречи, но сумели вырвать победу. В составе нижегородцев голами отличились Дмитрий Шевченко, Владимир Ткачев и Амир Гараев. У астанинской команды по шайбе забросили Кирилл Савицкий и Ансар Шайхмедденов.
«Торпедо» прервало серию из 4 поражений и с 52 очками в 42 матчах занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 36 баллами после 43 игр располагается на 10-й строчке Востока.
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
6.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Михаил Кравец
Вратари
Денис Костин
Никита Бояркин
(00:00-58:55)
1-й период
02:29
Кирилл Панюков
04:59
Илья Чефанов
12:48
Кирилл Савицкий
(Алихан Омирбеков, Динмухамед Кайыржан)
13:34
Дмитрий Шевченко
(Виктор Федоров, Бобби Нарделла)
2-й период
29:15
Ансар Шайхмедденов
(Кирилл Панюков, Дмитрий Бреус)
33:40
Владимир Ткачев
(Егор Виноградов)
37:04
Богдан Конюшков
37:04
Тайс Томпсон
39:29
Амир Гараев
(Богдан Конюшков, Даниил Журавлев)
3-й период
45:24
Дмитрий Шевченко
51:32
Командный штраф
51:32
Адиль Бекетаев
52:45
Амир Гараев
54:20
Кирилл Савицкий
Статистика
Торпедо
Барыс
Штрафное время
10
8
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
