Минское «Динамо» проиграло ЦСКА, Шипачев набрал 999-е очко в КХЛ

Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Тахир Мингачев (9-я минута), Павел Карнаухов (31), Алексей Чуркин (36) и Сергей Калинин (46). У «Динамо» отличились Сергей Кузнецов (29) и Алекс Лимож (30).
Хоккеист «Динамо» Вадим Шипачев стал автором голевой передачи на Кузнецова. Российский форвард набрал 999-е очко в КХЛ. На 41-й минуте после просмотра видеоповтора был отменен гол Егора Борикова с передачи Шипачева из-за умышленной игры коньком.
ЦСКА (50 очков) занимает шестое место в таблице Западной конференции, где «Динамо» (57) идет третьим.
В следующем матче ЦСКА примет «Шанхайских драконов» 9 января. «Динамо» днем раньше сыграет с череповецкой «Северсталью» на льду соперника.
Игорь Никитин
Дмитрий Квартальнов
Александр Самонов
Василий Демченко
(00:00-56:53)
Василий Демченко
(58:56-59:46)
00:00
Иван Патрихаев
00:54
Николас Мелош
06:19
Алекс Лимож
08:45
Тахир Мингачев
(Владислав Провольнев, Иван Патрихаев)
10:16
Андрей Стась
26:53
Командный штраф
27:38
Джереми Рой
28:51
Сергей Кузнецов
(Вадим Шипачев, Сэм Энас)
29:28
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
29:55
Кристиан Хенкель
30:59
Павел Карнаухов
32:08
Ретт Гарднер
35:28
Алексей Чуркин
(Павел Карнаухов)
35:53
Кирилл Долженков
35:53
Джош Брук
41:14
Сергей Кузнецов
45:56
Сергей Калинин
(Тахир Мингачев)
53:21
Сэм Энас
54:35
Василий Демченко
59:46
Тай Смит
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
