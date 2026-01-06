Судья отменил гол, из-за чего Шипачев не набрал 1000 очков в КХЛ

Российский нападающий гостей был близок к тому, чтобы первым набрать 1000-е очко в КХЛ.
Однако в концовке встречи гол нападающего минского «Динамо» Егора Борикова с передачи Вадима Шипачева в ворота ЦСКА был отменен после видеопросмотра.
Ранее Шипачев набрал 999-е очко в КХЛ, отдав результативную передачу во втором периоде. Он ассистировал форварду минчан Сергею Кузнецову. Та шайба стала первой для белорусской команды в этой встрече и на тот момент помогла сравнять счет.
В текущем сезоне на счету 38-летнего Шипачева 19 очков (девять голов и 10 результативных передач) в 38 матчах. Всего в матчах КХЛ хоккеист набрал 999 очков (забил 314 голов и отдал 685 результативных передач) за 1100 матчей. И по этому показателю Шипачев все-таки установил рекорд, став первым игроком истории КХЛ, сыгравшим столько встреч.
Игорь Никитин
Дмитрий Квартальнов
Александр Самонов
Василий Демченко
(00:00-57:13)
00:54
Николас Мелош
06:19
Алекс Лимож
08:45
Тахир Мингачев
(Владислав Провольнев, Иван Патрихаев)
10:16
Андрей Стась
26:53
Командный штраф
27:38
Джереми Рой
28:51
Сергей Кузнецов
(Вадим Шипачев, Сэм Энас)
29:28
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
29:55
Кристиан Хенкель
30:59
Павел Карнаухов
32:08
Ретт Гарднер
35:28
Алексей Чуркин
(Павел Карнаухов)
35:53
Кирилл Долженков
35:53
Джош Брук
41:14
Сергей Кузнецов
45:56
Сергей Калинин
(Тахир Мингачев)
46:41
Командный штраф
53:21
Сэм Энас
54:35
Василий Демченко
59:46
Тай Смит
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит