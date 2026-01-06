Судья отменил гол, из-за чего Шипачев не набрал 1000 очков в КХЛ

В текущем сезоне на счету 38-летнего Шипачева 19 очков (девять голов и 10 результативных передач) в 38 матчах. Всего в матчах КХЛ хоккеист набрал 999 очков (забил 314 голов и отдал 685 результативных передач) за 1100 матчей. И по этому показателю Шипачев все-таки установил рекорд, став первым игроком истории КХЛ, сыгравшим столько встреч.